Haber Tarihi: 11 Mart 2026 10:29 -
Güncelleme Tarihi:
11 Mart 2026 10:29
APP plaka cezası ertelendi mi, iptal mi, kalktı mı?
APP plaka cezası kalktı mı, cezalar iptal mi edildi? sorularının yanıtı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Yeni düzenleme ile APP plaka kullanan araç sahiplerine ağır cezalar uygulanacağı belirtildi. Ancak son yapılan açıklama ile cezalar iptal edildi. Yaşanan yoğunluk nedeniyle denetimlerin 1 Nisan 2026'ya kadar rehberlik ve bilgilendirme şeklinde yapılacağı öğrenildi. İşte APP plakada yaşanan son gelişmeler, APP Plaka nedir, nasıl anlaşılır, cezası ne kadar? APP plaka cezası kalktı mı, cezalar ertelendi mi?
İçişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgilere göre, plaka değişim işlemleri sırasında yoğunluk ve kuyruk oluşması üzerine İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin talimatları doğrultusunda, denetimler 1 Nisan 2026 tarihine kadar rehberlik ve bilgilendirme çalışması şeklinde gerçekleştirilecek.
Ayrıca bu kapsamda 27 Şubat'tan itibaren kesilen cezaların, Bakan Çiftçi'nin talimatlarıyla iptal edilecek.İDARİ PARA CEZASI VARYetkilendirilmiş kuruluş olan Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) tarafından basılmış ve mühürlenerek vatandaşlara verilmiş plakaların, kanunda belirtilen standartlar dışında dahi olsa cezai işleme konu edilmeyecek. Sadece vatandaşın, yetkili kuruluş tarafından basılmış ve mühürlenmiş plakayı aldıktan sonra plaka üzerinde ekleme veya değişiklik yapması durumunda 4 bin TL idari para cezası ve diğer müeyyidelerin uygulanacak.Yetkili kuruluş olan TŞOF dışında, yetkisiz şekilde plaka basan yerlerden alınan gayrıresmi, sahte plakaları araçlarında kullananlar için ise 140 bin TL idari para cezası ve diğer müeyyidelerin uygulanmasına devam edilecek.Ayrıca edinilen bilgilere göre bunun da kanunun açık amacı olan başta uyuşturucu, göçmen kaçakçılığı ve terör gibi suçlarla mücadele kapsamında kamu düzeninin sağlanması ve vatandaşlarımızın güvenliğinin temini açısından önemli bir gereklilik olduğu ifade edildi.
