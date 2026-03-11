11 Mart
TFF'den Beşiktaş'a cevap: Belgesel!

Beşiktaş'ın VAR iddialarına TFF belgesel ile cevap verecek. TFF yetkilileri, Portekizli eğitmenlerin binanın farklı bir bölümünde, 'kontrol odası'nda yer aldığını, teknik olarak VAR odasına giremeyeceklerini söyledi.

TFF'den Beşiktaş'a cevap: Belgesel!
TFF, derbi maçının ardından Beşiktaş'ın VAR odasıyla ilgili gündeme getirdiği iddialara belgesel ile cevap verecek.

Siyah beyazlı kulübe doğrudan resmî bir yazılı cevap verilmeyeceğini belirten TFF yetkilileri, kamuoyunu aydınlatmak amacıyla bir belgesel çekimi yapılacağını açıkladı.

VAR odasıyla ilgili merak edilen tüm detayların görsel olarak paylaşılacağı ifade edilerek, "Birkaç gün içinde VAR odasıyla ilgili tüm soruların cevap bulacağı, belgesel türünde bir çekim yapılacak. TRT Spor'da yayınlanacak bu tanıtım sayesinde hem Beşiktaş Kulübü'nün hem de tüm futbol kamuoyunun kafasındaki soru işaretleri giderilecek" denildi.

"TEKNİK OLARAK İMKANI YOK"

Beşiktaş'ın, Portekizli eğitmenlerin VAR odasında bulunduğuna yönelik iddiaları için TFF yetkilileri, "Onlar VAR odasında değiller. Binanın farklı bir bölümünde, 'kontrol odası' adı verdiğimiz alanda sadece gözetim ve denetim yapıyorlar. VAR'a müdahaleleri söz konusu olamaz; bu zaten teknik olarak mümkün değil. Aynı anda birkaç maçın yayını yapıldığı için merkezde sadece VAR hakemleri değil, teknik ve idari personel de yer alıyor. O kadar insanın arasında birilerinin o odaya gelip kararlara müdahale etmesi imkânsızdır" ifadelerini kullandı.

KAMERA KAYDI TALEBİNE RET

TFF yönetimi, Beşiktaş'ın VAR odasına ait kamera kayıtlarını inceleme talebini ise kesin bir dille reddetti.

Geçmişte böyle bir uygulamanın yapılmadığı hatırlatılarak, şeffaflık vurgusu yapıldı:

"Böyle bir görüntü veya kayıt vermemiz mümkün değil. Bugüne kadar bir benzeri olmadı, olmaz da. VAR'la ilgili kafasında soru işareti olan buraya gelir, VAR odasına geçer ve işleyişin nasıl olduğunu yerinde görür. Geçmişte bunu isteyen kulüplerimiz oldu, geldiler ve her şeyi kendi gözleriyle gördüler."

  
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.