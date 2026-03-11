10 Mart
Galatasaray-Liverpool
1-0
10 Mart
Atletico Madrid-Tottenham
5-2
10 Mart
Atalanta-Bayern Munih
1-6
10 Mart
Newcastle-Barcelona
1-1
10 Mart
Vanspor FK-A.Demirspor
1-0
10 Mart
Serik Belediyespor-Pendikspor
3-4
10 Mart
Manisa FK-Sarıyer
3-0
10 Mart
Wrexham-Hull City
1-2

NBA'de tarihi gece: Bam Adebayo 83 sayı attı, Kobe Bryant'ı geçti

Miami Heat'in yıldızı Bam Adebayo, Wizards karşısında 83 sayı atarak NBA tarihinin en yüksek ikinci tek maç skoruna ulaştı ve Kobe Bryant'ın 81 sayılık performansını geride bıraktı. NBA'de tek maç sayı rekoru ise 1962'de 100 sayı atan Wilt Chamberlain'e ait olmaya devam ediyor.

calendar 11 Mart 2026 08:50 | Son Güncelleme Tarihi: 11 Mart 2026 08:56
Haber: Sporx.com dış haberler
NBA'de tarihi gece: Bam Adebayo 83 sayı attı, Kobe Bryant'ı geçti
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



NBA'de Miami Heat forması giyen Bam Adebayo, sabaha karşı oynan maçta tarihe geçen bir performansa imza attı. 28 yaşındaki yıldız pivot, Washington Wizards'a karşı oynanan maçta 83 sayı atarak NBA tarihinde bir maçta en çok sayı atan oyuncular listesinde ikinci sıraya yükseldi. Adebayo böylece, 2006'da Toronto Raptors'a karşı 81 sayı atan Kobe Bryant'ı geride bıraktı.

NBA tarihindeki tek daha yüksek performans ise hala Wilt Chamberlain'e ait. Efsane oyuncu, 2 Mart 1962'de 100 sayı atarak kırılması çok zor görünen rekoru elinde tutmaya devam ediyor.

MAÇIN KISA ÖZETİ

Miami Heat, sahasında ağırladığı Washington Wizards'ı 150-129 mağlup etti. Karşılaşmanın yıldızı ise baştan sona Bam Adebayo oldu. İlk çeyrekte 31 sayı atan Adebayo, maça adeta fırtına gibi başladı. Maçı 83 sayı ve 9 ribaund ile tamamladı.

42 dakika sahada kalan yıldız oyuncu:
20/43 saha içi,
7/22 üçlük,
36/43 serbest atış isabeti yakaladı.

Adebayo ayrıca tek maçta en fazla serbest atış isabeti ve denemesi rekorlarını da kırdı. Önceki rekorlar, 28 isabetle Wilt Chamberlain ve Adrian Dantley'e; 39 denemeyle Dwight Howard'a aitti.

HEAT TARİHİNE DE GEÇTİ

Bu performans yalnızca NBA için değil, Miami Heat kulüp tarihi için de yeni rekorlar anlamına geliyor.

Heat tarihinde bir maçta en çok sayı atan oyuncu: 83 – Bam Adebayo
Önceki rekor: 61 – LeBron James (2014)
Adebayo'nun kariyerindeki en yüksek skor ise daha önce 41 sayıydı (2021, Brooklyn Nets).

İLK YARIDA REKOR GELDİ

Adebayo ilk yarıda bile tarihi bir performans ortaya koydu.

İlk yarı: 43 sayı
İlk çeyrek: 31 sayı
Miami devreye 76-62 önde girdi.

REKOR KOVALADI

Maçın son bölümünde Heat teknik ekibi Adebayo'yu sahada tutmaya devam etti. Takım arkadaşları da topu sürekli ona vererek rekoru zorlamasını sağladı. Yıldız oyuncu, bitime 1:16 kala kullandığı serbest atışlarla 83 sayıya ulaşarak Kobe Bryant'ı geçti.

DİĞER NOTLAR;
Miami Heat bu galibiyetle üst üste 6. maçını kazandı.
Wizards ise üst üste 9. yenilgisini aldı.
Washington'da Alex Sarr 28 sayıyla takımının en skoreri oldu.
Wizards'ın yıldızı Trae Young diz problemi nedeniyle forma giymedi.
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 25 19 4 2 59 18 61
2 Fenerbahçe 25 16 9 0 57 25 57
3 Trabzonspor 25 16 6 3 51 29 54
4 Beşiktaş 25 13 7 5 45 30 46
5 Başakşehir 25 12 6 7 44 27 42
6 Göztepe 25 11 9 5 28 18 42
7 Kocaelispor 25 9 6 10 22 25 33
8 Samsunspor 25 7 11 7 27 30 32
9 Rizespor 25 7 9 9 32 35 30
10 Gaziantep FK 25 7 9 9 31 41 30
11 Alanyaspor 25 5 12 8 26 30 27
12 Gençlerbirliği 25 6 7 12 28 34 25
13 Konyaspor 25 5 9 11 28 38 24
14 Antalyaspor 25 6 6 13 24 39 24
15 Eyüpspor 25 5 7 13 19 36 22
16 Kasımpaşa 25 4 9 12 21 36 21
17 Kayserispor 25 3 11 11 19 46 20
18 Karagümrük 25 3 5 17 22 46 14
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.