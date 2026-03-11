İngiltere Championship'in 37. haftasında Hull City, Wrexham ile deplasmanda karşı karşıya geldi. Hull City, maçı 2-1'lik skorla kazandı.



Hull City'ye galibiyeti getiren golleri 40. dakikada Joe Gelhardt ve 63. dakikada Louie Koumas attı. Wrexham'ın tek golü 76. dakikada Nathan Broadhead'dan geldi.



Konuk ekip Hull City'de ilk golü atan Joe Gelhardt, 44. dakikada penaltıdan yararlanamadı.



İngiltere Championship'te bu sezon play-off mücadelesi veren Hull City, bu galibiyetle birlikte ligde iki hafta sonra kazandı ve 63 puana yükseldi. Wrexham, 57 puanda kaldı.



Hull City, ligde bir sonraki maçında West Brom ile deplasmanda karşılaşacak. Wrexham, sahasında Swansea'yı ağırlayacak.



