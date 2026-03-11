10 Mart
Galatasaray-Liverpool
1-0
10 Mart
Atletico Madrid-Tottenham
5-2
10 Mart
Atalanta-Bayern Munih
1-6
10 Mart
Newcastle-Barcelona
1-1
10 Mart
Vanspor FK-A.Demirspor
1-0
10 Mart
Serik Belediyespor-Pendikspor
3-4
10 Mart
Manisa FK-Sarıyer
3-0
10 Mart
Wrexham-Hull City
1-2

Hull City'den iki maç sonra galibiyet!

İngiltere Championship'te Hull City, Wrexham'ı deplasmanda 2-1 yendi ve ligde iki maç sonra kazandı.

calendar 11 Mart 2026 00:38
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
İngiltere Championship'in 37. haftasında Hull City, Wrexham ile deplasmanda karşı karşıya geldi. Hull City, maçı 2-1'lik skorla kazandı.

Hull City'ye galibiyeti getiren golleri 40. dakikada Joe Gelhardt ve 63. dakikada Louie Koumas attı. Wrexham'ın tek golü 76. dakikada Nathan Broadhead'dan geldi.

Konuk ekip Hull City'de ilk golü atan Joe Gelhardt, 44. dakikada penaltıdan yararlanamadı.

İngiltere Championship'te bu sezon play-off mücadelesi veren Hull City, bu galibiyetle birlikte ligde iki hafta sonra kazandı ve 63 puana yükseldi. Wrexham, 57 puanda kaldı.

Hull City, ligde bir sonraki maçında West Brom ile deplasmanda karşılaşacak. Wrexham, sahasında Swansea'yı ağırlayacak.

  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 25 19 4 2 59 18 61
2 Fenerbahçe 25 16 9 0 57 25 57
3 Trabzonspor 25 16 6 3 51 29 54
4 Beşiktaş 25 13 7 5 45 30 46
5 Başakşehir 25 12 6 7 44 27 42
6 Göztepe 25 11 9 5 28 18 42
7 Kocaelispor 25 9 6 10 22 25 33
8 Samsunspor 25 7 11 7 27 30 32
9 Rizespor 25 7 9 9 32 35 30
10 Gaziantep FK 25 7 9 9 31 41 30
11 Alanyaspor 25 5 12 8 26 30 27
12 Gençlerbirliği 25 6 7 12 28 34 25
13 Konyaspor 25 5 9 11 28 38 24
14 Antalyaspor 25 6 6 13 24 39 24
15 Eyüpspor 25 5 7 13 19 36 22
16 Kasımpaşa 25 4 9 12 21 36 21
17 Kayserispor 25 3 11 11 19 46 20
18 Karagümrük 25 3 5 17 22 46 14
