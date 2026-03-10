Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun, Galatasaray ile Liverpool arasında oynanacak karşılaşmayı tribünden takip etti.
TFF Başkanı Hacıosmanoğlu, Galatasaray - Liverpool karşılaşmasından yaklaşık bir buçuk saat önce RAMS Park'a geldi ve karşılaşmayı izledi.
MAÇ SONRASI AÇIKLAMA
Maçtan sonra açıklama yapan TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu "Galatasaray performansını iyi buldum ama birkaç tane daha atmamız lazımdı. İngiltere'ye kaldı." ifadelerini kullandı.
DURSUN ÖZBEK NE DEMİŞTİ?
Karşılaşma öncesinde Galatasaray Başkanı Dursun Özbek de TFF Başkanı'nın protokolde yer almasının doğal olduğunu vurgulamıştı.
Dursun Özbek, konuyla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı:
"Türkiye Futbol Federasyonu başkanı protokolde her zaman yer alır. TFF'nin davetiye beklemesi gibi bir durum olmaz. Elbette her zaman gelebilir; biz de bekleriz. Liverpool maçına da inşallah gelir. Uzun zamandır görüşmüyoruz. Kendi rahatsızlığı döneminde kendisini ziyaret ettim ve geçmiş olsun dileklerimi ilettim. Ancak sonrasında bir görüşmemiz olmadı. Zaten görüşmelerin çoğu zaman dezenforme edildiğini gördüğümüz için bu tür temasların çok sağlıklı yürütülebildiğini düşünmüyorum. Biz sahadaki mücadelemize odaklanmayı tercih ediyoruz."
Hacıosmanoğlu'ndan Galatasaray açıklaması
TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Galatasaray - Liverpool maçını tribünden izledi.
Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun, Galatasaray ile Liverpool arasında oynanacak karşılaşmayı tribünden takip etti.
