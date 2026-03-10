Trendyol 1. Lig'in 30. haftasında Manisa FK ile Sarıyer karşı karşıya geldi. Manisa 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Manisa FK 3-0 kazandı.



Manisa'ya galibiyeti getiren golleri; 11. dakikada Lois Diony, 57. dakikada Bobby Adekanye ve 90. dakikada Osman Kahraman kaydetti.



Ege temsilcisinde Mamadou Cissokho, ikincinin yarının hemen başında 47. dakikada ikinci sarı karttan oyun dışında kaldı.



Bu sonuçla birlikte Manisa FK puanını 43'e çıkardı. Sarıyer ise 35 puanla 16. sırada kaldı.



GELECEK MAÇLARI



Manisa FK, ligde gelecek hafta Amed deplasmanında puan arayacak. Sarıyer ise kendi evinde Keçiörengücü'nü konuk edecek.