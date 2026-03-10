10 Mart
Galatasaray-Liverpool
1-061'
10 Mart
Atletico Madrid-Tottenham
23:00
10 Mart
Atalanta-Bayern Munih
23:00
10 Mart
Newcastle-Barcelona
23:00
10 Mart
Vanspor FK-A.Demirspor
1-0
10 Mart
Serik Belediyespor-Pendikspor
3-4
10 Mart
Manisa FK-Sarıyer
3-0
10 Mart
Wrexham-Hull City
22:45

Manisa'ya ilaç gibi galibiyet

Trendyol 1. Lig'de Manisa FK, kendi sahasında ağırladığı Sarıyer'i 3-0 mağlup etti.

calendar 10 Mart 2026 21:54
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: manisafk.com
Manisa'ya ilaç gibi galibiyet
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Trendyol 1. Lig'in 30. haftasında Manisa FK ile Sarıyer karşı karşıya geldi. Manisa 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Manisa FK 3-0 kazandı.

Manisa'ya galibiyeti getiren golleri; 11. dakikada Lois Diony, 57. dakikada Bobby Adekanye ve 90. dakikada Osman Kahraman kaydetti.

Ege temsilcisinde Mamadou Cissokho, ikincinin yarının hemen başında 47. dakikada ikinci sarı karttan oyun dışında kaldı.

Bu sonuçla birlikte Manisa FK puanını 43'e çıkardı. Sarıyer ise 35 puanla 16. sırada kaldı.

GELECEK MAÇLARI

Manisa FK, ligde gelecek hafta Amed deplasmanında puan arayacak. Sarıyer ise kendi evinde Keçiörengücü'nü konuk edecek.
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 25 19 4 2 59 18 61
2 Fenerbahçe 25 16 9 0 57 25 57
3 Trabzonspor 25 16 6 3 51 29 54
4 Beşiktaş 25 13 7 5 45 30 46
5 Başakşehir 25 12 6 7 44 27 42
6 Göztepe 25 11 9 5 28 18 42
7 Kocaelispor 25 9 6 10 22 25 33
8 Samsunspor 25 7 11 7 27 30 32
9 Rizespor 25 7 9 9 32 35 30
10 Gaziantep FK 25 7 9 9 31 41 30
11 Alanyaspor 25 5 12 8 26 30 27
12 Gençlerbirliği 25 6 7 12 28 34 25
13 Konyaspor 25 5 9 11 28 38 24
14 Antalyaspor 25 6 6 13 24 39 24
15 Eyüpspor 25 5 7 13 19 36 22
16 Kasımpaşa 25 4 9 12 21 36 21
17 Kayserispor 25 3 11 11 19 46 20
18 Karagümrük 25 3 5 17 22 46 14
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.