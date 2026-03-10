Fatih Terim'den sürpriz paylaşımlar!

Fatih Terim, sosyal medya hesabından dikkat çeken paylaşımlara imza attı.
Terim, İstanbul'da antrenman yapan Shakhtar Donetsk'i ziyaret etti ve eski öğrencisi Arda Turan ile bir araya geldi. Shakhtar Donetsk'ten bu ziyaret için yapılan açıklamada, "Efsanevi Türk teknik direktör Fatih Terim, İstanbul'da Shakhtar'ı ziyaret etti." denildi.
Arda Turan ise, "Hocamdan muhteşem bir gece sürprizi. Desteğiniz için çok teşekkür ederiz hocam; sizi çok seviyoruz." dedi.
Fatih Terim, daha sonra sosyal medya hesabından Galatasaray Kadın Voleybol Takımı kaptanı İlkin Aydın'la bir paylaşımla bulundu. Deneyimli teknik adam, bu paylaşımına, "Çok memnun oldum sevgili kaptanım, sözünü de aldım" ifadelerini yazdı.
Terim'in bu paylaşımları sosyal medyada gündem oldu.
Terim, İstanbul'da antrenman yapan Shakhtar Donetsk'i ziyaret etti ve eski öğrencisi Arda Turan ile bir araya geldi. Shakhtar Donetsk'ten bu ziyaret için yapılan açıklamada, "Efsanevi Türk teknik direktör Fatih Terim, İstanbul'da Shakhtar'ı ziyaret etti." denildi.
Arda Turan ise, "Hocamdan muhteşem bir gece sürprizi. Desteğiniz için çok teşekkür ederiz hocam; sizi çok seviyoruz." dedi.
Fatih Terim, daha sonra sosyal medya hesabından Galatasaray Kadın Voleybol Takımı kaptanı İlkin Aydın'la bir paylaşımla bulundu. Deneyimli teknik adam, bu paylaşımına, "Çok memnun oldum sevgili kaptanım, sözünü de aldım" ifadelerini yazdı.
Terim'in bu paylaşımları sosyal medyada gündem oldu.