10 Mart
Galatasaray-Liverpool
20:45
10 Mart
Atletico Madrid-Tottenham
23:00
10 Mart
Atalanta-Bayern Munih
23:00
10 Mart
Newcastle-Barcelona
23:00
10 Mart
Vanspor FK-A.Demirspor
1-0
10 Mart
Serik Belediyespor-Pendikspor
3-4
10 Mart
Manisa FK-Sarıyer
1-028'
10 Mart
Wrexham-Hull City
22:45

Fatih Terim'den sürpriz paylaşımlar!

Fatih Terim, Shakhtar Donetsk Teknik Direktörü Arda Turan ve Galatasaray Kadın Voleybol Takımı kaptanı İlkin Aydın ile bir araya geldi.

calendar 10 Mart 2026 18:54
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Instagram
Fatih Terim'den sürpriz paylaşımlar!
Fatih Terim, sosyal medya hesabından dikkat çeken paylaşımlara imza attı.

Terim, İstanbul'da antrenman yapan Shakhtar Donetsk'i ziyaret etti ve eski öğrencisi Arda Turan ile bir araya geldi. Shakhtar Donetsk'ten bu ziyaret için yapılan açıklamada, "Efsanevi Türk teknik direktör Fatih Terim, İstanbul'da Shakhtar'ı ziyaret etti." denildi.

Arda Turan ise, "Hocamdan muhteşem bir gece sürprizi. Desteğiniz için çok teşekkür ederiz hocam; sizi çok seviyoruz." dedi.



Fatih Terim, daha sonra sosyal medya hesabından Galatasaray Kadın Voleybol Takımı kaptanı İlkin Aydın'la bir paylaşımla bulundu. Deneyimli teknik adam, bu paylaşımına, "Çok memnun oldum sevgili kaptanım, sözünü de aldım" ifadelerini yazdı.

Terim'in bu paylaşımları sosyal medyada gündem oldu.



TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 25 19 4 2 59 18 61
2 Fenerbahçe 25 16 9 0 57 25 57
3 Trabzonspor 25 16 6 3 51 29 54
4 Beşiktaş 25 13 7 5 45 30 46
5 Başakşehir 25 12 6 7 44 27 42
6 Göztepe 25 11 9 5 28 18 42
7 Kocaelispor 25 9 6 10 22 25 33
8 Samsunspor 25 7 11 7 27 30 32
9 Rizespor 25 7 9 9 32 35 30
10 Gaziantep FK 25 7 9 9 31 41 30
11 Alanyaspor 25 5 12 8 26 30 27
12 Gençlerbirliği 25 6 7 12 28 34 25
13 Konyaspor 25 5 9 11 28 38 24
14 Antalyaspor 25 6 6 13 24 39 24
15 Eyüpspor 25 5 7 13 19 36 22
16 Kasımpaşa 25 4 9 12 21 36 21
17 Kayserispor 25 3 11 11 19 46 20
18 Karagümrük 25 3 5 17 22 46 14
