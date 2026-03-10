Robert Lewandowski'den geleceği için mesaj

Barcelona ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek ve Katalan ekibinde ayrılması beklenen Robert Lewandowski, geleceğiyle ilgili konuştu.Lewandowski'nin eşi Anna Lewandowska, ocak ayında yaptığı açıklamada Polonyalı golcünün, Barcelona'da son sezonu olduğunu söylemişti. Anna Lewandowska,demişti. Lewandowski ise yaptığı açıklamada kesin kararını vermediğini söyledi.Robert Lewandowski, geleceğiyle ilgili yaptığı açıklamada,dedi.Geleceği ile ilgili vereceği karar konusunda baskı hissetmediğini söyleyen 37 yaşındaki futbolcu," diye konutu.Barcelona ile sezon sonunda bitecek sözleşmesinde uzatma opsiyonu da yer alan Lewandowski, bu sezon Katalan ekibinde 33 maçta 14 gol attı ve 3 asist yaptı.