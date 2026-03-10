10 Mart
Robert Lewandowski'den geleceği için mesaj

Barcelona ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek Robert Lewandowski, geleceği konusunda şu anda kesin bir kararının olmadığını söyledi.

Barcelona ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek ve Katalan ekibinde ayrılması beklenen Robert Lewandowski, geleceğiyle ilgili konuştu.

Lewandowski'nin eşi Anna Lewandowska, ocak ayında yaptığı açıklamada Polonyalı golcünün, Barcelona'da son sezonu olduğunu söylemişti. Anna Lewandowska, "Muhtemelen Barcelona'da son sezonu." demişti. Lewandowski ise yaptığı açıklamada kesin kararını vermediğini söyledi.

LEWA'DAN AÇIKLAMA

Robert Lewandowski, geleceğiyle ilgili yaptığı açıklamada, "Henüz bilmiyorum, nasıl hissedeceğimi görmem gerekiyor. Şu anda neye karar vereceğim konusunda bir şey söyleyemem çünkü hangi yöne gideceğime yüzde 50 bile emin değilim." dedi.



Geleceği ile ilgili vereceği karar konusunda baskı hissetmediğini söyleyen 37 yaşındaki futbolcu, "Yaşım ve tecrübemle hemen karar vermek zorunda değilim. Belki üç ay sonra karar vermem gerekecek ama stresli değilim. Kararımı kolaylaştırmak için hissetmeye başlamalıyım." diye konutu.

UZATMA OPSİYONU
SEZON PERFORMANSI

Barcelona ile sezon sonunda bitecek sözleşmesinde uzatma opsiyonu da yer alan Lewandowski, bu sezon Katalan ekibinde 33 maçta 14 gol attı ve 3 asist yaptı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 25 19 4 2 59 18 61
2 Fenerbahçe 25 16 9 0 57 25 57
3 Trabzonspor 25 16 6 3 51 29 54
4 Beşiktaş 25 13 7 5 45 30 46
5 Başakşehir 25 12 6 7 44 27 42
6 Göztepe 25 11 9 5 28 18 42
7 Kocaelispor 25 9 6 10 22 25 33
8 Samsunspor 25 7 11 7 27 30 32
9 Rizespor 25 7 9 9 32 35 30
10 Gaziantep FK 25 7 9 9 31 41 30
11 Alanyaspor 25 5 12 8 26 30 27
12 Gençlerbirliği 25 6 7 12 28 34 25
13 Konyaspor 25 5 9 11 28 38 24
14 Antalyaspor 25 6 6 13 24 39 24
15 Eyüpspor 25 5 7 13 19 36 22
16 Kasımpaşa 25 4 9 12 21 36 21
17 Kayserispor 25 3 11 11 19 46 20
18 Karagümrük 25 3 5 17 22 46 14
