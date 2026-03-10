10 Mart
Galatasaray-Liverpool
20:45
10 Mart
Atletico Madrid-Tottenham
23:00
10 Mart
Atalanta-Bayern Munih
23:00
10 Mart
Newcastle-Barcelona
23:00
10 Mart
Vanspor FK-A.Demirspor
1-0
10 Mart
Serik Belediyespor-Pendikspor
3-4
10 Mart
Manisa FK-Sarıyer
1-029'
10 Mart
Wrexham-Hull City
22:45

Okan Buruk: "Avantaj yakalamak istiyoruz"

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Liverpool maçı öncesi konuştu.

calendar 10 Mart 2026 20:15
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Liverpool maçı öncesi açıklamalarda bulundu.

Sarı-kırmızılı teknik adam, "Bu tür maçlar aslında, grup aşamasında da gördük, öngöremediğiniz maçlar. İyi oyun önemli tabii ki, tutku önemli. Karşımızda çok kaliteli bir takım var. 11'e bakınca Gakpo yerine Wirtz tercihi, Gakpo da farklı bir stildi ama bu sefer topa sahip olmak isteyen bir takım olacak. Gomez tercihini bekliyordum. Biz Singo kullandık, hem defansif yönü hem hücuma katılabiliyor hem de duran toplar için kullandık. Son maça göre Noa Lang 11'de başlayacak. O da oynayan, bekleyen, bir önceki turda iyi işler yapan bir oyuncu." dedi.

Sözlerine devam eden Okan Buruk, "Rakibimize karşı bir avantaj yakalamak istiyoruz. Kendi oyunumuzu oynayacağız ve en iyisini yapmaya çalışacağız. Avantaj yakalamak istiyoruz." sözlerini sarf etti.

  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 25 19 4 2 59 18 61
2 Fenerbahçe 25 16 9 0 57 25 57
3 Trabzonspor 25 16 6 3 51 29 54
4 Beşiktaş 25 13 7 5 45 30 46
5 Başakşehir 25 12 6 7 44 27 42
6 Göztepe 25 11 9 5 28 18 42
7 Kocaelispor 25 9 6 10 22 25 33
8 Samsunspor 25 7 11 7 27 30 32
9 Rizespor 25 7 9 9 32 35 30
10 Gaziantep FK 25 7 9 9 31 41 30
11 Alanyaspor 25 5 12 8 26 30 27
12 Gençlerbirliği 25 6 7 12 28 34 25
13 Konyaspor 25 5 9 11 28 38 24
14 Antalyaspor 25 6 6 13 24 39 24
15 Eyüpspor 25 5 7 13 19 36 22
16 Kasımpaşa 25 4 9 12 21 36 21
17 Kayserispor 25 3 11 11 19 46 20
18 Karagümrük 25 3 5 17 22 46 14
