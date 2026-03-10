10 Mart
Galatasaray-Liverpool
20:45
10 Mart
Atletico Madrid-Tottenham
23:00
10 Mart
Atalanta-Bayern Munih
23:00
10 Mart
Newcastle-Barcelona
23:00
10 Mart
Vanspor FK-A.Demirspor
1-0
10 Mart
Serik Belediyespor-Pendikspor
3-4
10 Mart
Manisa FK-Sarıyer
20:00
10 Mart
Wrexham-Hull City
22:45

En-Nesyri bu kez de Al-Itttihad'ı karıştırdı: Eski futbolculardan şok iddia

Al-Ittıhad'ın eski futbolcusu Muhammed El-Deayea, Al-Ittihad'ın Fenerbahçe'den Youssef En-Nesyri'yi transfer etmesini katıldığı televizyon programında çok sert eleştirdi.

calendar 10 Mart 2026 17:13
Fotoğraf: X.com
En-Nesyri bu kez de Al-Itttihad'ı karıştırdı: Eski futbolculardan şok iddia
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Al-Ittihad, ara transfer döneminde kadrosunda çeşitli değişikliklere gitti. Bu hamlelerden en dikkat çekici olanı ise En-Nesyri'ydi.

Faslı yıldızın transferi, kulüp yönetimiyle yaşadığı krizin ardından sezon sonunda bitecek sözleşmesini uzatmayı reddeden Karim Benzema'nın yerini doldurmak amacıyla gerçekleştirildi. Fransız golcü daha sonra Al-Hilal'e transfer oldu.

''AL-ITTIHAD'I GERİYE GÖTÜRDÜ''

Kulübün eski yıldızlarından olan Muhammed El-Deayea, Benzema'nın ayrılığından sonra bu transferin Al-Ittihad için yeterli seviyede olmadığını belirterek eleştirdi. El-Deayea, Suudi Arabistan'dan SBA Sport'ta şu ifadeleri kullandı:

"Yusuf En-Nesyri'yi Benzema'nın yerine tercih eden kişi, Al-Ittihad'ı geriye götürdü. Fransız yıldız ayrıldığından beri takımın sahadaki lider karakterini kaybettiğini hissediyorum. Benzema'nın oyuna dokunuşu ve aldığı kararlar çok özeldi. Cristiano Ronaldo'nun karakterinden nasıl söz ediyorsak, Benzema da aynı karaktere sahipti.''

Al-Ittihad, sahip olduğu en önemli unsuru, yani Benzema'yı kaybetti. Onunla lig ve kupayı kazandılar, takım için çok büyük bir güçtü. Bana göre Al-Ittihad, En-Nesyri'yi transfer ederek hata yaptı."

''EN-NESYRI'YE UYGUN İMKANLAR SAĞLANMALI''
 Al-Ittihad'ın eski yıldızlarından Hamad Al-Montashari ise El-Deayea'nın sözlerine yanıt vererek şöyle konuştu:

"Benzema büyük bir oyuncu ve lider bir karakter, bunda hiçbir tartışma yok. Ancak En-Nesyri transfer edildikten sonra ona uygun imkanların sağlanması gerekiyordu. En-Nesyri çok iyi bir oyuncu. Sevilla, Fas Milli Takımı ve Fenerbahçe'de yaptığı gibi gol atmasını sağlayacak çözümler üretilmeli. Onu şu anda tamamen yargılamak doğru olmaz. Bu transferi değerlendirmek için sezon sonunu beklemek gerekir. Özellikle de sözleşmesinin bitmesine daha bir buçuk sezon varken."

EN-NESYRI'NIN ARABİSTAN PERFORMANSI

En-Nesyri, Al-Ittihad formasıyla çıktığı 7 maçta 3 gol atıp 1 de asist yaptı.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 25 19 4 2 59 18 61
2 Fenerbahçe 25 16 9 0 57 25 57
3 Trabzonspor 25 16 6 3 51 29 54
4 Beşiktaş 25 13 7 5 45 30 46
5 Başakşehir 25 12 6 7 44 27 42
6 Göztepe 25 11 9 5 28 18 42
7 Kocaelispor 25 9 6 10 22 25 33
8 Samsunspor 25 7 11 7 27 30 32
9 Rizespor 25 7 9 9 32 35 30
10 Gaziantep FK 25 7 9 9 31 41 30
11 Alanyaspor 25 5 12 8 26 30 27
12 Gençlerbirliği 25 6 7 12 28 34 25
13 Konyaspor 25 5 9 11 28 38 24
14 Antalyaspor 25 6 6 13 24 39 24
15 Eyüpspor 25 5 7 13 19 36 22
16 Kasımpaşa 25 4 9 12 21 36 21
17 Kayserispor 25 3 11 11 19 46 20
18 Karagümrük 25 3 5 17 22 46 14
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.