En-Nesyri bu kez de Al-Itttihad'ı karıştırdı: Eski futbolculardan şok iddia

Al-Ittihad, ara transfer döneminde kadrosunda çeşitli değişikliklere gitti. Bu hamlelerden en dikkat çekici olanı ise En-Nesyri'ydi.



Faslı yıldızın transferi, kulüp yönetimiyle yaşadığı krizin ardından sezon sonunda bitecek sözleşmesini uzatmayı reddeden Karim Benzema'nın yerini doldurmak amacıyla gerçekleştirildi. Fransız golcü daha sonra Al-Hilal'e transfer oldu.



''AL-ITTIHAD'I GERİYE GÖTÜRDÜ''



Kulübün eski yıldızlarından olan Muhammed El-Deayea, Benzema'nın ayrılığından sonra bu transferin Al-Ittihad için yeterli seviyede olmadığını belirterek eleştirdi. El-Deayea, Suudi Arabistan'dan SBA Sport'ta şu ifadeleri kullandı:



"Yusuf En-Nesyri'yi Benzema'nın yerine tercih eden kişi, Al-Ittihad'ı geriye götürdü. Fransız yıldız ayrıldığından beri takımın sahadaki lider karakterini kaybettiğini hissediyorum. Benzema'nın oyuna dokunuşu ve aldığı kararlar çok özeldi. Cristiano Ronaldo'nun karakterinden nasıl söz ediyorsak, Benzema da aynı karaktere sahipti.''



Al-Ittihad, sahip olduğu en önemli unsuru, yani Benzema'yı kaybetti. Onunla lig ve kupayı kazandılar, takım için çok büyük bir güçtü. Bana göre Al-Ittihad, En-Nesyri'yi transfer ederek hata yaptı."



''EN-NESYRI'YE UYGUN İMKANLAR SAĞLANMALI''

Al-Ittihad'ın eski yıldızlarından Hamad Al-Montashari ise El-Deayea'nın sözlerine yanıt vererek şöyle konuştu:



"Benzema büyük bir oyuncu ve lider bir karakter, bunda hiçbir tartışma yok. Ancak En-Nesyri transfer edildikten sonra ona uygun imkanların sağlanması gerekiyordu. En-Nesyri çok iyi bir oyuncu. Sevilla, Fas Milli Takımı ve Fenerbahçe'de yaptığı gibi gol atmasını sağlayacak çözümler üretilmeli. Onu şu anda tamamen yargılamak doğru olmaz. Bu transferi değerlendirmek için sezon sonunu beklemek gerekir. Özellikle de sözleşmesinin bitmesine daha bir buçuk sezon varken."



EN-NESYRI'NIN ARABİSTAN PERFORMANSI



En-Nesyri, Al-Ittihad formasıyla çıktığı 7 maçta 3 gol atıp 1 de asist yaptı.



