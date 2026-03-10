Dünya Erkekler Günü ne zaman, hangi gün, var mı? 2026

Pozitif erkekliği teşvik etmek ve erkeklerin davranış ve tutumlarını etkileyebilecek zararlı klişelerin önüne geçmek amacıyla Dünya Erkekler Günü, günümüzde yetmişin üzerinde ülkede tarafından destekleniyor ve kutlanıyor.

Resmi olarak kabul edilmesi ve kutlanması ise ilk defa 1999 yılında Trinidad-Tobago'da gerçekleştirildi.

19 Kasım Uluslararası Erkekler Günü, günümüzde yetmişin üzerinde ülkede tarafından desteklenmekte ve kutlanmaktadır. Dünya Erkekler Günü, UNESCO'da da dile getirilmiş ve Ingenborg Breines Kadın ve Barış Kültür Müdürü tarafından " Bu mükemmel bir fikir ve bazı cinsiyet dengelerini bize verecektir " sözleri ile önemi anlatılmıştır.

Pozitif erkekliği teşvik etmek ve erkeklerin davranış ve tutumlarını etkileyebilecek zararlı klişelere ve normlara meydan okumada eğitim, medya ve toplulukların rolünü öne çıkarmak için kutlanıyor.

Uluslararası Erkekler Günü'nün kutlanma amacı cinsiyetler arası ilişkilerin geliştirilmesi, erkeklerin rol model olduğu durumların vurgulanması, erkeklerin yaşadığı cinsiyete bağlı eşitsizlikler vs. birçok konuyu içerir.

