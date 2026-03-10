Beşiktaş'a kötü haber: Aymeric Laporte

Gelecek sezonun kadro planlamasını "mutlak şampiyonluk" parolasıyla sürdüren Beşiktaş, savunma hattını dünyaca ünlü bir yıldızla güçlendirme hedefinde önemli bir engelle karşılaştı.



Siyah-beyazlıların uzun süredir gündeminde bulunan 31 yaşındaki İspanyol stoper Aymeric Laporte için dev rakiplerin devreye girdiği öğrenildi.



SUUDİ EKİPLERİ DEVREYE GİRDİ



Beşiktaş'ın sezon sonunda kadrosuna katmak istediği Laporte için Suudi Arabistan kulüplerinin de devreye girdiği belirtildi. İspanya La Liga ekiplerinden Athletic Bilbao forması giyen deneyimli savunmacı için Suudi kulüplerinin yüksek maaş teklifleri hazırladığı ifade edildi.



Suudi ekiplerinin Laporte'un maliyeti ve maaş beklentisini karşılamak adına astronomik rakamlarla devreye girmesinin, transferin dengelerini Beşiktaş aleyhine çevirdiği kaydedildi.



SERGEN YALÇIN'IN SAVUNMA PLANI



Teknik direktör Sergen Yalçın ve yönetimin hedefinin savunma hattını Emmanuel Agbadou ile Aymeric Laporte ikilisinden oluşturmak olduğu öğrenildi. Siyah-beyazlılar, fiziksel güç ile teknik kapasiteyi birleştirecek bu savunma tandemini takımın temel direği olarak planlıyordu.



Ancak Laporte cephesinde yaşanan son gelişmeler bu projeyi riske soktu.



BEŞİKTAŞ GERİ ADIM ATMIYOR



Gelen olumsuz haberlere rağmen transferden vazgeçmek istemeyen Beşiktaş yönetiminin, önümüzdeki günlerde maliyet araştırması yapmak ve oyuncu tarafıyla son bir görüşme gerçekleştirmek için İspanya'ya gitmeye hazırlandığı belirtildi. Siyah-beyazlı kurmayların, Laporte transferinde son bir hamle yapmayı planladığı ifade ediliyor.







