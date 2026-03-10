10 Mart
Beşiktaş'a kötü haber: Aymeric Laporte

Beşiktaş'ın gelecek sezon öncesi yaz transfer döneminde kadrosuna katmak istediği Aymeric Laporte'den kötü haber geldi.

calendar 10 Mart 2026 12:45
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: X.com
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Gelecek sezonun kadro planlamasını "mutlak şampiyonluk" parolasıyla sürdüren Beşiktaş, savunma hattını dünyaca ünlü bir yıldızla güçlendirme hedefinde önemli bir engelle karşılaştı.

Siyah-beyazlıların uzun süredir gündeminde bulunan 31 yaşındaki İspanyol stoper Aymeric Laporte için dev rakiplerin devreye girdiği öğrenildi.

SUUDİ EKİPLERİ DEVREYE GİRDİ 

Beşiktaş'ın sezon sonunda kadrosuna katmak istediği Laporte için Suudi Arabistan kulüplerinin de devreye girdiği belirtildi. İspanya La Liga ekiplerinden Athletic Bilbao forması giyen deneyimli savunmacı için Suudi kulüplerinin yüksek maaş teklifleri hazırladığı ifade edildi.

Suudi ekiplerinin Laporte'un maliyeti ve maaş beklentisini karşılamak adına astronomik rakamlarla devreye girmesinin, transferin dengelerini Beşiktaş aleyhine çevirdiği kaydedildi.

SERGEN YALÇIN'IN SAVUNMA PLANI

Teknik direktör Sergen Yalçın ve yönetimin hedefinin savunma hattını Emmanuel Agbadou ile Aymeric Laporte ikilisinden oluşturmak olduğu öğrenildi. Siyah-beyazlılar, fiziksel güç ile teknik kapasiteyi birleştirecek bu savunma tandemini takımın temel direği olarak planlıyordu.

Ancak Laporte cephesinde yaşanan son gelişmeler bu projeyi riske soktu.

BEŞİKTAŞ GERİ ADIM ATMIYOR

Gelen olumsuz haberlere rağmen transferden vazgeçmek istemeyen Beşiktaş yönetiminin, önümüzdeki günlerde maliyet araştırması yapmak ve oyuncu tarafıyla son bir görüşme gerçekleştirmek için İspanya'ya gitmeye hazırlandığı belirtildi. Siyah-beyazlı kurmayların, Laporte transferinde son bir hamle yapmayı planladığı ifade ediliyor.



  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 25 19 4 2 59 18 61
2 Fenerbahçe 25 16 9 0 57 25 57
3 Trabzonspor 25 16 6 3 51 29 54
4 Beşiktaş 25 13 7 5 45 30 46
5 Başakşehir 25 12 6 7 44 27 42
6 Göztepe 25 11 9 5 28 18 42
7 Kocaelispor 25 9 6 10 22 25 33
8 Samsunspor 25 7 11 7 27 30 32
9 Rizespor 25 7 9 9 32 35 30
10 Gaziantep FK 25 7 9 9 31 41 30
11 Alanyaspor 25 5 12 8 26 30 27
12 Gençlerbirliği 25 6 7 12 28 34 25
13 Konyaspor 25 5 9 11 28 38 24
14 Antalyaspor 25 6 6 13 24 39 24
15 Eyüpspor 25 5 7 13 19 36 22
16 Kasımpaşa 25 4 9 12 21 36 21
17 Kayserispor 25 3 11 11 19 46 20
18 Karagümrük 25 3 5 17 22 46 14
