Süper Lig'in 25'inci haftasında Samsunspor'u konuk eden Fenerbahçe, sahada iki defa geriye düşmesine rağmen maçı 90+5'te Sidiki Cherif'in attığı golle kazandı. Müthiş bir geri dönüşe imza atan sarı-lacivertliler, bu sezon bunu sekizinci kez başardı. Bu sekiz karşılaşmanın beşini kazanan Fenerbahçe, üçüncüden ise beraberlikle ayrıldı. Bu maçlarda 18 puanı hanesine yazdıran sarı-kanarya, rakip filelere; 22 gol bıraktı, kendi kalesinde ise; 15 gol gördü.
4 MAÇ 3-2'LİK SKORLA KAZANILDI
Domenico Tedesco'nun öğrencileri; bu karşılaşmaların dördünü 3-2'lik skorlarla kazandı. Diğer maçta ise Çaykur Rizespor'u 5-2'lik skorla mağlup etti. Sarı-lacivertliler, Galatasaray, Alanyaspor ve Antalyaspor'la ise berabere kaldı. Geriye döndüğü karşılaşmalarda kazandığı 18 puanla şampiyonluk yarışına tutunan Fenerbahçe, bu alanda da ligde ilk sırada yer alıyor. Ligde geriye dönüşten en fazla puan kazanan ikinci takım ise; 15 puanla Trabzonspor...
2 MAÇ SONRA KAZANDI
Samsunspor'u 3-2 mağlup eden F.Bahçe, Süper Lig'de 2 maç aranın ardından galip geldi. 22'nci haftada Trabzonspor'u 3-2 yenen sarı-lacivertliler, 23'üncü haftada Kasımpaşa'yla 1-1, 24'üncü haftada ise Antalyaspor'la 2-2 berabere kalmıştı.
Fenerbahçe 'Comeback'e abone!
Samsunspor karşısında yenik duruma düşmesine rağmen maçı 3-2 kazanan Fenerbahçe, bu sezon 8 karşılaşmada toplamda 18 puan kazandı. Sarı lacivertliler, bu alanda ligin zirvesinde yer aldı.
