Fenerbahçe 'Comeback'e abone!

Samsunspor karşısında yenik duruma düşmesine rağmen maçı 3-2 kazanan Fenerbahçe, bu sezon 8 karşılaşmada toplamda 18 puan kazandı. Sarı lacivertliler, bu alanda ligin zirvesinde yer aldı.

calendar 10 Mart 2026 09:14
Haber: Sabah, Fotoğraf: AA
Süper Lig'in 25'inci haftasında Samsunspor'u konuk eden Fenerbahçe, sahada iki defa geriye düşmesine rağmen maçı 90+5'te Sidiki Cherif'in attığı golle kazandı. Müthiş bir geri dönüşe imza atan sarı-lacivertliler, bu sezon bunu sekizinci kez başardı. Bu sekiz karşılaşmanın beşini kazanan Fenerbahçe, üçüncüden ise beraberlikle ayrıldı. Bu maçlarda 18 puanı hanesine yazdıran sarı-kanarya, rakip filelere; 22 gol bıraktı, kendi kalesinde ise; 15 gol gördü. 

4 MAÇ 3-2'LİK SKORLA KAZANILDI

Domenico Tedesco'nun öğrencileri; bu karşılaşmaların dördünü 3-2'lik skorlarla kazandı. Diğer maçta ise Çaykur Rizespor'u 5-2'lik skorla mağlup etti. Sarı-lacivertliler, Galatasaray, Alanyaspor ve Antalyaspor'la ise berabere kaldı. Geriye döndüğü karşılaşmalarda kazandığı 18 puanla şampiyonluk yarışına tutunan Fenerbahçe, bu alanda da ligde ilk sırada yer alıyor. Ligde geriye dönüşten en fazla puan kazanan ikinci takım ise; 15 puanla Trabzonspor...

2 MAÇ SONRA KAZANDI

Samsunspor'u 3-2 mağlup eden F.Bahçe, Süper Lig'de 2 maç aranın ardından galip geldi. 22'nci haftada Trabzonspor'u 3-2 yenen sarı-lacivertliler, 23'üncü haftada Kasımpaşa'yla 1-1, 24'üncü haftada ise Antalyaspor'la 2-2 berabere kalmıştı.



TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 25 19 4 2 59 18 61
2 Fenerbahçe 25 16 9 0 57 25 57
3 Trabzonspor 25 16 6 3 51 29 54
4 Beşiktaş 25 13 7 5 45 30 46
5 Başakşehir 25 12 6 7 44 27 42
6 Göztepe 25 11 9 5 28 18 42
7 Kocaelispor 25 9 6 10 22 25 33
8 Samsunspor 25 7 11 7 27 30 32
9 Rizespor 25 7 9 9 32 35 30
10 Gaziantep FK 25 7 9 9 31 41 30
11 Alanyaspor 25 5 12 8 26 30 27
12 Gençlerbirliği 25 6 7 12 28 34 25
13 Konyaspor 25 5 9 11 28 38 24
14 Antalyaspor 25 6 6 13 24 39 24
15 Eyüpspor 25 5 7 13 19 36 22
16 Kasımpaşa 25 4 9 12 21 36 21
17 Kayserispor 25 3 11 11 19 46 20
18 Karagümrük 25 3 5 17 22 46 14
