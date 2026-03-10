Souness: 'O an işim bitti dedim'

The Athletic, Galatasaray'ın 1995'teki teknik direktörü Graeme Souness'in Kadıköy'de bayrak dikmesi olayını tanıklarıyla birlikte bir haberde ele aldı.
İşte The Athletic'teki bayrak dikme haberi:
"Brad Friedel, Türk kulüp futbolunun en ikonik ve tartışmalı anlarından birini hatırlıyor.
Yaklaşık 30 yıl önce, o dönem Galatasaray'ın kalecisi olan Friedel, ezeli rakibi Fenerbahçe'yi yenerek Türkiye Kupası finalinde zaferini kutlarken, teknik direktör Graeme Souness'in kulübün sarı ve kırmızı renklerinde dev bir bayrak tutarak orta sahaya doğru koştuğunu gördü.
Eski ABD milli takım oyuncusu Friedel, The Athletic'e "Sadece 'Graeme, ne halt ediyorsun?' diye düşündüm" diyor. "Başlangıçta direk yere girmediği için gülüyordum. Birkaç kez denemek zorunda kaldı. Direk, biri onu çıkarmadan önce sadece birkaç saniye yerde kaldı ama bu yeterliydi. Sembolik bir hareketti. O andan itibaren ortalık karıştı."
Friedel'in Galatasaray'daki takım arkadaşı Dean Saunders, uzatmalarda attığı golle takımının zorlu bir mücadelenin ardından toplamda 2-1 galip gelmesini sağlamıştı. İstanbul'un Asya yakasındaki Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadyumu'nun düşmanca atmosferinde oldukları için o da aynı derecede şaşkındı.
"Souey bayrakla yanımdan koşarak geçti ve ben ona sadece 'İyi şanslar' dedim," diyor The Athletic'e. "Onu izlerken 'Aman Tanrım, bu iyi sonuçlanmayacak' diye düşündüm. Ve tahmin edeceğiniz gibi, öyle de oldu. Bir anda, taraftarlar çitleri aşıp sahaya girmeye çalışmaya başladı. Kendi sahalarında en büyük rakiplerine karşı kupa finalini bu kadar geç kaybetmek yetmezmiş gibi, Souey'in kutlamaları onları çileden çıkardı."
24 Nisan 1996'ydı ve Galatasaray, şampiyon Fenerbahçe'nin 16 puan gerisinde, Türkiye Ligi'ni dördüncü sırada bitirerek zorlu bir sezondan önemli bir başarı elde etmişti. Ayrıca UEFA Kupası ön eleme turunda Sparta Prag'a elenmişlerdi.
Souness'in kışkırtıcı hareketi, sezonun başlarında medyaya kendisi hakkında aşağılayıcı açıklamalarda bulunan Fenerbahçe başkan yardımcısını görünce tetiklenmişti. İskoç teknik adam, Liverpool'daki teknik direktörlük görevinden ayrılıp 17 ay işsiz kaldıktan sonra, Haziran 1995'te Galatasaray'ın teknik direktörlüğünü üstlenmeyi kabul etmişti.
"Adam temel olarak şöyle demişti: 'Galatasaray sakat bir adama neden bu işi veriyor?'. Birkaç yıl önce geçirdiğim açık kalp ameliyatına atıfta bulunuyordu, ki bunu çok kaba bulmuştum." diye açıkladı Souness, Aralık 2023'te The Athletic'in de katıldığı Liverpool'daki bir soru-cevap etkinliğinde.
"Finali kazandıktan sonra, tüm oyuncularımız taraftarlarımızın bulunduğu yere koştular. Büyük bir bayrak uzatıldı ve oyuncular sırayla onu salladılar. Sıra bana geldiğinde, bayrağı birkaç kez salladım, ama onu başkasına vermek için döndüğümde, hepsi orta sahaya kadar koşmuşlardı. Ben de bayrakla oraya doğru koşarken, yönetici locasında o başkan yardımcısının yüzünü gördüm. O an, 'Sana göstereceğim' dedim. Bunu yaptıktan sonra taraftarlarının tepkisini görünce, belki de bu pek iyi bir fikir değildi diye düşündüm.
Polisin kalkanlarının altından geçip tünele girdiğimde, 'Bu sefer kurtuldum' diye düşündüm. Ama sonra tünele giren bir Fenerbahçe taraftarı kafamın yan tarafına yumruk attı. Sonunda soyunma odasının güvenliğine geri dönmeden önce onunla biraz boğuştum."
Türk futbolu her zaman değişken olmuştur, ama yine de bu olay ölçülerin dışındaydı.
Liverpool dahil üç kulüpte Souness'in altında oynayan Saunders, 1995 yazında Aston Villa'dan İstanbul'a transfer olmak için geldiğinde, duyguların ne kadar yüksek olabileceğini erken bir şekilde hissetti.
"Havaalanında binlerce Galatasaray taraftarı bekliyordu" diye hatırlıyor. "Bazı derbilerde oynadım; Liverpool-Everton, Swansea-Cardiff, Aston Villa-Birmingham City, Benfica-Sporting. Ama Galatasaray-Fenerbahçe maçı, tutku ve şiddet açısından bambaşka bir seviyedeydi. Kendi düşüncelerimi bile duyamıyordum."
Saunders o sezon Galatasaray'da 21 golle en çok gol atan oyuncu oldu ve hiçbir gol, o kupa finalinde attığı goller kadar önemli değildi. Galatasaray'ın evinde oynanan maçta penaltı noktasından attığı ilk gol, kulübe 1-0'lık bir avantaj sağlamıştı, ancak Fenerbahçe'nin bu farkı kapatabileceği düşünülüyordu.
Aykut Kocaman, ev sahibi taraftarlarının önünde kısa sürede skoru eşitledi, ancak Galatasaray senaryoya uymadı. Friedel, skoru korumak için bir dizi muhteşem kurtarış yaptıktan sonra, Saunders uzatmaların bitimine dört dakika kala tekrar gol attı ve Souness'in tarihi anını hazırladı.
Ohio doğumlu Friedel için bu, profesyonel kariyerinin ilk büyük başarısı ve benzeri olmayan bir kupa töreni oldu.
"Kupayı almak için geri çıktığımızda, taraftarların attığı nesnelerden bizi korumak için kalkanlarını kaldıran çevik kuvvet polisi tarafından çevrildik. Tünelde kavgalar çıkmıştı.
Soyunma odasında, güvenli bir şekilde ayrılabilmemiz için üç saat kadar bekledik. Sonunda takım otobüsüne bindiğimizde, taraftarlar otobüsü devirmeye çalışıyordu. Camlar taşlar ve bira şişeleriyle kırılmıştı.
Graeme'in perdeleri çekip, otobüs hareket ederken taraftarlara iki parmağını gösterdiğini hatırlıyorum. Ancak yıllar sonra Graeme'nin o yönetim kurulu üyesini gördükten sonra neden bayrağı diktiğini açıkladığını duydum. O zaman her şey bana çok daha mantıklı geldi.
Ondan önce kimse Fenerbahçe'nin sahasının ortasına Gala bayrağı dikmemişti ve o zamandan beri de kimse dikmedi. Bu yüzden hala stadyumda bununla ilgili tişörtler satıyorlar ve tifolar yapıyorlar."
Souness, "anında kovulup eve dönüş bileti verileceğini" bekliyordu, ancak Galatasaray yönetiminin tepkisi onu hoş bir şekilde şaşırttı.
"Hiç bu kadar çok erkek tarafından kucaklanıp öpülmemiştim." diye hatırlıyor. "Bazılarının gözleri yaşlıydı. Kupayı kazandıkları için çok mutluydular ve benim o bayrağı dikmiş olmamdan daha da mutluydular. Pişman değilim."
"Rambo" olarak bilinen bir Fenerbahçe taraftarı, Galatasaray'ın sahasına gizlice girip, derbi maçı öncesinde bayrak ve bıçakla sahaya çıkarak intikam almaya çalıştı, ancak yakalandı.
1996 yazında kulüp başkanının değişmesi, Souness'in Galatasaray'daki görev süresinin ikinci sezona uzamasını engelledi ve efsanevi Türk teknik direktör Fatih Terim görevi devraldı. Bu, İstanbul kulübü için dört üst üste lig şampiyonluğu ve 2000 yılında UEFA Kupası zaferi ile taçlanan görkemli bir dönemin başlangıcı oldu.
Saunders ve Friedel de 1995-96 sezonunun sonunda ayrıldılar. Saunders, "Kısa bir süre önce bir golf turnuvasına katılmak için İstanbul'a gittim ve Galatasaray taraftarlarının beni karşılama şekli beni çok etkiledi" diyor. "O kupa finali onlar için hala çok önemli. Unutmuyorlar. Ne harika bir takımdık. Daha sonra Blackburn'a transfer olan Tugay harika bir oyuncuydu. Ayrıca şu anda Galatasaray'ın teknik direktörü olan Okan Buruk da vardı. Üç yabancı kuralı vardı; ben, Brad ve Ulrich van Gobbel oynuyorduk.
Galler 21 Yaş Altı Milli Takımı'nda oynayan oğlum Callum, o sezon İstanbul'da doğdu. Yerel halkın, benim orada oynamamdan çok, oğlumun orada doğmasına izin vermemden daha çok memnun olduğunu hatırlıyorum."
Friedel, 1996 yılında Liverpool'un yoğun ilgisini çekmişti, ancak çalışma izni sorunları nedeniyle ABD'ye geri dönerek Columbus Crew takımında oynamış ve ertesi yıl nihayet Premier League'in devlerine transfer olmuştu. 2024 yılında Beşiktaş'ın sportif direktörü olarak kısa bir süre İstanbul'a geri döndü ve halen şehirde bir dairesi var. Zamanını Bahamalar ve İngiltere arasında bölüştürerek yaşıyor.
"İstanbul'u seviyorum" diyor Friedel: "Bu şehri gerçekten olağanüstü buluyorum. Avrupa ve Asya'yı birbirine bağlayan konumu da buna katkıda bulunuyor. Üniversitede tarih okudum ve Osmanlı İmparatorluğu'nu inceledim, bu yüzden benim için mükemmel bir yerdi. Harika bir iklim, inanılmaz yemekler, sevimli insanlar."
2021-22 sezonunda ligde şimdiye kadarki en kötü sonucunu (13. sıra) alarak utanç verici bir deneyim yaşayan Galatasaray, üst üste üç Süper Lig şampiyonluğu kazanarak Türk futbolunun zirvesine geri döndü ve ikinci sıradaki Fenerbahçe'nin dört puan önünde olduğu için bu sezon dördüncü şampiyonluğunu kazanma yolunda ilerliyor.
Bu akşam, Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Liverpool ile karşılaşacaklar ve lig aşamasında onları bir kez yenmişlerdi. Ancak 2011 yılında taşındıkları Rams Park'ta ne olursa olsun, 1996'daki dramın aynısı yaşanması pek olası değil.
"Sadece bir sezon sürdü ama Graeme kesinlikle iz bıraktı," diyor Friedel. "O, o taraftarlar için bir kahraman. Türkiye'de ikonik anlar sonsuza kadar yaşar ve 30 yıl önce o bayrağı dikmek Galatasaray için öyle bir an oldu."
