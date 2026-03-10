10 Mart
Jimmy Butler'dan Heat itirafı: "Beni incittiler"

Golden State Warriors yıldızı Jimmy Butler, Miami Heat ile yollarının ayrılma süreci hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

calendar 10 Mart 2026 12:53
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
Jimmy Butler'dan Heat itirafı: 'Beni incittiler'
Golden State Warriors yıldızı Jimmy Butler, Miami Heat ile yollarının ayrılma süreci hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Indian Wells tenis turnuvasında Amerikalı tenisçi Coco Gauff ile sohbet eden Butler, şakayla karışık şekilde Gauff'a Miami Heat yerine Golden State Warriors'ı desteklemesini söyledi.

Butler bu sırada eski takımı hakkında da duygusal bir ifade kullandı.

"Bu arada takımın beni incitti. Heat beni incitti. Evet, gerçekten incittiler."

Butler'ın sözleri, Miami yönetimiyle yaşadığı kontrat krizi ve takım içi gerilimlere gönderme olarak yorumlandı.

2024 yılının Nisan ayında sakat olan Butler, Miami Heat'in o sezon playoff'larda elenmesi sonrası yaptığı açıklamada sağlıklı olsaydı New York Knicks'i ve eventual şampiyon Boston Celtics'i yenebileceklerini söylemişti.

Bu sözler, Heat başkanı Pat Riley'nin sert tepkisine neden olmuştu. Riley düzenlediği basın toplantısında Butler'a açıkça seslenmiş ve "Çeneni kapalı tut." ifadelerini kullanmıştı.

Riley'in bu sert çıkışı ve Miami yönetiminin Butler'a yeni bir maksimum kontrat vermekte isteksiz davranması, yıldız oyuncu ile kulüp arasındaki ilişkilerin tamamen kopmasına yol açtı.

Butler, 2024-25 sezonu takas döneminden önce Golden State Warriors'a gönderildi.

Jimmy Butler, Miami'de geçirdiği 5,5 sezon boyunca takımı büyük başarılara taşıdı. Heat bu süreçte 2020 Bubble finalleri ve 2023 NBA Finalleri olmak üzere iki kez finale yükseldi. 2023'teki final yolculuğu ise sekizinci sıradan gelmeleri nedeniyle NBA tarihinin en dikkat çekici playoff hikâyelerinden biri olarak görülüyor.

Butler şu anda ön çapraz bağ sakatlığının rehabilitasyon sürecini sürdürüyor. Yıldız oyuncunun 2026-27 sezonunun bir bölümünde sahalara dönmesi bekleniyor.

