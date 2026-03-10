Gabriel Sara'ya müjdeli haber!

Galatasaray'da Gabriel Sara sevinç yaşanıyor.
26 yaşındaki orta saha oyuncusu, uzun zamandır hayalini kurduğu Brezilya Milli Takımı'na kavuşabilir.
343 Digital Youtube kanalında İbrahim Seten ve Haluk Yürekli, Gabriel Sara ile ilgili sıcak gelişmeyi duyurdu.
İbrahim Seten:
"Brezilya Milli Takımı, sürpriz bir karar alıyor ve Gabriel Sara'nın geniş havuza dahil edileceğinin haberini veriyorlar."
Haluk Yürekli:"Taffarel, Galatasaraylı yetkilileri arayıp 'Gabriel Sara'yı Brezilya Milli Takımı'nın geniş kadrosuna almak istediklerini' söyledi. Sara, bu haberi aldıktan sonra çok mutlu oldu."
