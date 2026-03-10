10 Mart
Galatasaray-Liverpool
20:45
10 Mart
Atletico Madrid-Tottenham
23:00
10 Mart
Atalanta-Bayern Munih
23:00
10 Mart
Newcastle-Barcelona
23:00
10 Mart
Vanspor FK-A.Demirspor
0-04'
10 Mart
Serik Belediyespor-Pendikspor
16:00
10 Mart
Manisa FK-Sarıyer
20:00
10 Mart
Wrexham-Hull City
22:45

Gabriel Sara'ya müjdeli haber!

Galatasaray forması giyen Gabrial Sara, uzun zamandır beklediği Brezilya Milli Takım formasına giymeye çok yakın.

10 Mart 2026
Galatasaray'da Gabriel Sara sevinç yaşanıyor.

26 yaşındaki orta saha oyuncusu, uzun zamandır hayalini kurduğu Brezilya Milli Takımı'na kavuşabilir.

343 Digital Youtube kanalında İbrahim Seten ve Haluk Yürekli, Gabriel Sara ile ilgili sıcak gelişmeyi duyurdu.

İbrahim Seten:

"Brezilya Milli Takımı, sürpriz bir karar alıyor ve Gabriel Sara'nın geniş havuza dahil edileceğinin haberini veriyorlar."

Haluk Yürekli:"Taffarel, Galatasaraylı yetkilileri arayıp 'Gabriel Sara'yı Brezilya Milli Takımı'nın geniş kadrosuna almak istediklerini' söyledi. Sara, bu haberi aldıktan sonra çok mutlu oldu."

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 25 19 4 2 59 18 61
2 Fenerbahçe 25 16 9 0 57 25 57
3 Trabzonspor 25 16 6 3 51 29 54
4 Beşiktaş 25 13 7 5 45 30 46
5 Başakşehir 25 12 6 7 44 27 42
6 Göztepe 25 11 9 5 28 18 42
7 Kocaelispor 25 9 6 10 22 25 33
8 Samsunspor 25 7 11 7 27 30 32
9 Rizespor 25 7 9 9 32 35 30
10 Gaziantep FK 25 7 9 9 31 41 30
11 Alanyaspor 25 5 12 8 26 30 27
12 Gençlerbirliği 25 6 7 12 28 34 25
13 Konyaspor 25 5 9 11 28 38 24
14 Antalyaspor 25 6 6 13 24 39 24
15 Eyüpspor 25 5 7 13 19 36 22
16 Kasımpaşa 25 4 9 12 21 36 21
17 Kayserispor 25 3 11 11 19 46 20
18 Karagümrük 25 3 5 17 22 46 14
