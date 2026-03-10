Galatasaray'da Liverpool bereketi

Galatasaray, Liverpool ile oynayacağı maçla birlikte önemli bir gelir elde etmeye hazırlanıyor.
Rams Park'ta kapalı gişe oynanacak mücadele, sarı-kırmızılı kulübün kasasını da dolduracak. Bilet satışlarının tamamen tükenmesi ve GS Store mağazalarındaki yoğun ürün satışı sayesinde kulübün yaklaşık 3 milyon euroya yakın gelir elde etmesi beklenirken, karşılaşmanın hem tribün atmosferi hem de ekonomik getirisi açısından sezonun en dikkat çekici organizasyonlarından biri olması bekleniyor.
