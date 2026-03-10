10 Mart
Galatasaray-Liverpool
20:45
10 Mart
Atletico Madrid-Tottenham
23:00
10 Mart
Atalanta-Bayern Munih
23:00
10 Mart
Newcastle-Barcelona
23:00
10 Mart
Vanspor FK-A.Demirspor
13:30
10 Mart
Serik Belediyespor-Pendikspor
16:00
10 Mart
Manisa FK-Sarıyer
20:00
10 Mart
Wrexham-Hull City
22:45

Galatasaray'da Liverpool bereketi

Galatasaray, Liverpool maçıyla hem sahada hem kasada kazanmayı hedefliyor. Rams Park'ta tüm tribünlerin dolu olduğu maçta beklenen gelir belli oldu.

calendar 10 Mart 2026 09:42 | Son Güncelleme Tarihi: 10 Mart 2026 09:49
Haber: Milliyet, Fotoğraf: Galatasaray.org
Galatasaray'da Liverpool bereketi
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Galatasaray, Liverpool ile oynayacağı maçla birlikte önemli bir gelir elde etmeye hazırlanıyor.

Rams Park'ta kapalı gişe oynanacak mücadele, sarı-kırmızılı kulübün kasasını da dolduracak. Bilet satışlarının tamamen tükenmesi ve GS Store mağazalarındaki yoğun ürün satışı sayesinde kulübün yaklaşık 3 milyon euroya yakın gelir elde etmesi beklenirken, karşılaşmanın hem tribün atmosferi hem de ekonomik getirisi açısından sezonun en dikkat çekici organizasyonlarından biri olması bekleniyor.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 25 19 4 2 59 18 61
2 Fenerbahçe 25 16 9 0 57 25 57
3 Trabzonspor 25 16 6 3 51 29 54
4 Beşiktaş 25 13 7 5 45 30 46
5 Başakşehir 25 12 6 7 44 27 42
6 Göztepe 25 11 9 5 28 18 42
7 Kocaelispor 25 9 6 10 22 25 33
8 Samsunspor 25 7 11 7 27 30 32
9 Rizespor 25 7 9 9 32 35 30
10 Gaziantep FK 25 7 9 9 31 41 30
11 Alanyaspor 25 5 12 8 26 30 27
12 Gençlerbirliği 25 6 7 12 28 34 25
13 Konyaspor 25 5 9 11 28 38 24
14 Antalyaspor 25 6 6 13 24 39 24
15 Eyüpspor 25 5 7 13 19 36 22
16 Kasımpaşa 25 4 9 12 21 36 21
17 Kayserispor 25 3 11 11 19 46 20
18 Karagümrük 25 3 5 17 22 46 14
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.