Beşiktaş'ta Toure ve Emirhan gelişmesi

Beşiktaş'ta sakatlıktan dönen El Bilal Toure ve Emirhan Topçu, saha çalışmalarına başladı.

calendar 10 Mart 2026 17:12
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Süper Lig'de Gençlerbirliği ile karşılaşacak Beşiktaş, yaptığı antrenmanla bu maçın hazırlıklarına başladı.

Beşiktaş'ta salı günkü antrenmanla birlikte iki önemli gelişme de yaşandı.

Siyah-beyazlılarda sakatlıktan dönen El Bilal Toure ve Emirhan Topçu, saha çalışmalarına başladı.

Saha çalışmalarına başlayan iki futbolcunun milli aranın ardından sahalara geri dönmeleri bekleniyor.

Emirhan Topçu Göztepe maçında, El Bilal Toure ise Başakşehir maçında sakatlık yaşamıştı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 25 19 4 2 59 18 61
2 Fenerbahçe 25 16 9 0 57 25 57
3 Trabzonspor 25 16 6 3 51 29 54
4 Beşiktaş 25 13 7 5 45 30 46
5 Başakşehir 25 12 6 7 44 27 42
6 Göztepe 25 11 9 5 28 18 42
7 Kocaelispor 25 9 6 10 22 25 33
8 Samsunspor 25 7 11 7 27 30 32
9 Rizespor 25 7 9 9 32 35 30
10 Gaziantep FK 25 7 9 9 31 41 30
11 Alanyaspor 25 5 12 8 26 30 27
12 Gençlerbirliği 25 6 7 12 28 34 25
13 Konyaspor 25 5 9 11 28 38 24
14 Antalyaspor 25 6 6 13 24 39 24
15 Eyüpspor 25 5 7 13 19 36 22
16 Kasımpaşa 25 4 9 12 21 36 21
17 Kayserispor 25 3 11 11 19 46 20
18 Karagümrük 25 3 5 17 22 46 14
