Beşiktaş'ta Toure ve Emirhan gelişmesi

Süper Lig'de Gençlerbirliği ile karşılaşacak Beşiktaş, yaptığı antrenmanla bu maçın hazırlıklarına başladı.
Beşiktaş'ta salı günkü antrenmanla birlikte iki önemli gelişme de yaşandı.
Siyah-beyazlılarda sakatlıktan dönen El Bilal Toure ve Emirhan Topçu, saha çalışmalarına başladı.
Saha çalışmalarına başlayan iki futbolcunun milli aranın ardından sahalara geri dönmeleri bekleniyor.
Emirhan Topçu Göztepe maçında, El Bilal Toure ise Başakşehir maçında sakatlık yaşamıştı.
Beşiktaş'ta salı günkü antrenmanla birlikte iki önemli gelişme de yaşandı.
Siyah-beyazlılarda sakatlıktan dönen El Bilal Toure ve Emirhan Topçu, saha çalışmalarına başladı.
Saha çalışmalarına başlayan iki futbolcunun milli aranın ardından sahalara geri dönmeleri bekleniyor.
Emirhan Topçu Göztepe maçında, El Bilal Toure ise Başakşehir maçında sakatlık yaşamıştı.