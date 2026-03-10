10 Mart
Galatasaray-Liverpool
20:45
10 Mart
Atletico Madrid-Tottenham
23:00
10 Mart
Atalanta-Bayern Munih
23:00
10 Mart
Newcastle-Barcelona
23:00
10 Mart
Vanspor FK-A.Demirspor
1-0
10 Mart
Serik Belediyespor-Pendikspor
3-4
10 Mart
Manisa FK-Sarıyer
20:00
10 Mart
Wrexham-Hull City
22:45

Hentbol'da play-out ve play-off maçları başlıyor

Play-off ve play-out etaplarında ilk hafta maçları 11 Mart Çarşamba günü yapılacak

calendar 10 Mart 2026 17:38
Haber: AA, Fotoğraf: Besiktas.com.tr
Hentbol'da play-out ve play-off maçları başlıyor
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Hentbol Ardventure Erkekler Süper Lig'de play-off ve play-out mücadelesi, 11 Mart Çarşamba günü başlayacak.

Türkiye Hentbol Federasyonunun açıklamasına göre play-off ve play-out etaplarında tamamı yarın oynanacak ilk hafta maçlarının programı şöyle:

PLAY-OFF

15.00 Spor Toto-İstanbul Gençlik

17.00 Beşiktaş-Trabzon Büyükşehir Belediyespor 

17.00 Nilüfer Belediyespor-Altınpost Giresunspor 

 PLAY-OUT

13.00 Rize Belediyespor-Beykoz Belediyespor 

15.00 Güneysuspor-Ankara Hentbol 

16.00 Mihalıççık Belediyespor-Köyceğiz Belediyespor 

ŞAMPİYON BEŞİKTAŞ

Hentbol Ardventure Erkekler Süper Lig'de normal sezonu, Beşiktaş lider tamamladı.

Play-off ve play-out etapları, deplasmanlı lig usulüne göre oynanacak.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 25 19 4 2 59 18 61
2 Fenerbahçe 25 16 9 0 57 25 57
3 Trabzonspor 25 16 6 3 51 29 54
4 Beşiktaş 25 13 7 5 45 30 46
5 Başakşehir 25 12 6 7 44 27 42
6 Göztepe 25 11 9 5 28 18 42
7 Kocaelispor 25 9 6 10 22 25 33
8 Samsunspor 25 7 11 7 27 30 32
9 Rizespor 25 7 9 9 32 35 30
10 Gaziantep FK 25 7 9 9 31 41 30
11 Alanyaspor 25 5 12 8 26 30 27
12 Gençlerbirliği 25 6 7 12 28 34 25
13 Konyaspor 25 5 9 11 28 38 24
14 Antalyaspor 25 6 6 13 24 39 24
15 Eyüpspor 25 5 7 13 19 36 22
16 Kasımpaşa 25 4 9 12 21 36 21
17 Kayserispor 25 3 11 11 19 46 20
18 Karagümrük 25 3 5 17 22 46 14
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.