Hentbol'da play-out ve play-off maçları başlıyor

Hentbol Ardventure Erkekler Süper Lig'de play-off ve play-out mücadelesi, 11 Mart Çarşamba günü başlayacak.
Türkiye Hentbol Federasyonunun açıklamasına göre play-off ve play-out etaplarında tamamı yarın oynanacak ilk hafta maçlarının programı şöyle:
PLAY-OFF
15.00 Spor Toto-İstanbul Gençlik
17.00 Beşiktaş-Trabzon Büyükşehir Belediyespor
17.00 Nilüfer Belediyespor-Altınpost Giresunspor
PLAY-OUT
13.00 Rize Belediyespor-Beykoz Belediyespor
15.00 Güneysuspor-Ankara Hentbol
16.00 Mihalıççık Belediyespor-Köyceğiz Belediyespor
ŞAMPİYON BEŞİKTAŞ
Hentbol Ardventure Erkekler Süper Lig'de normal sezonu, Beşiktaş lider tamamladı.
Play-off ve play-out etapları, deplasmanlı lig usulüne göre oynanacak.
Türkiye Hentbol Federasyonunun açıklamasına göre play-off ve play-out etaplarında tamamı yarın oynanacak ilk hafta maçlarının programı şöyle:
PLAY-OFF
15.00 Spor Toto-İstanbul Gençlik
17.00 Beşiktaş-Trabzon Büyükşehir Belediyespor
17.00 Nilüfer Belediyespor-Altınpost Giresunspor
PLAY-OUT
13.00 Rize Belediyespor-Beykoz Belediyespor
15.00 Güneysuspor-Ankara Hentbol
16.00 Mihalıççık Belediyespor-Köyceğiz Belediyespor
ŞAMPİYON BEŞİKTAŞ
Hentbol Ardventure Erkekler Süper Lig'de normal sezonu, Beşiktaş lider tamamladı.
Play-off ve play-out etapları, deplasmanlı lig usulüne göre oynanacak.