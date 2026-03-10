Hentbol'da play-out ve play-off maçları başlıyor

Hentbol Ardventure Erkekler Süper Lig'de play-off ve play-out mücadelesi, 11 Mart Çarşamba günü başlayacak.



Türkiye Hentbol Federasyonunun açıklamasına göre play-off ve play-out etaplarında tamamı yarın oynanacak ilk hafta maçlarının programı şöyle:



PLAY-OFF



15.00 Spor Toto-İstanbul Gençlik



17.00 Beşiktaş-Trabzon Büyükşehir Belediyespor



17.00 Nilüfer Belediyespor-Altınpost Giresunspor



PLAY-OUT



13.00 Rize Belediyespor-Beykoz Belediyespor



15.00 Güneysuspor-Ankara Hentbol



16.00 Mihalıççık Belediyespor-Köyceğiz Belediyespor



ŞAMPİYON BEŞİKTAŞ



Hentbol Ardventure Erkekler Süper Lig'de normal sezonu, Beşiktaş lider tamamladı.



Play-off ve play-out etapları, deplasmanlı lig usulüne göre oynanacak.



