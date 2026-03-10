10 Mart
Galatasaray-Liverpool
1-0
10 Mart
Atletico Madrid-Tottenham
4-137'
10 Mart
Atalanta-Bayern Munih
0-340'
10 Mart
Newcastle-Barcelona
0-040'
10 Mart
Vanspor FK-A.Demirspor
1-0
10 Mart
Serik Belediyespor-Pendikspor
3-4
10 Mart
Manisa FK-Sarıyer
3-0
10 Mart
Wrexham-Hull City
0-1DA

Van Dijk: "Çok fırsat harcadık"

Liverpool forması giyen Virgil van Dijk, Galatasaray maçının ardından konuştu.

10 Mart 2026 23:23
Van Dijk: 'Çok fırsat harcadık'
Liverpool forması giyen Virgil van Dijk, Galatasaray maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Hollandalı savunma oyuncusu, "Çok fazla fırsat yarattık, ama aynı zamanda çok fazla fırsatı da kaçırdık. Bence ilk yarıda gol atmaya çok yaklaştık. Bu fırsatları değerlendirip golle sonuçlandırmak çok önemli. Yüksek baskı altında iyi bir takıma karşı oynadık." dedi.

Slot, "İkinci maç bizim sahamızda oynanacak. Bu bizim için kesinlikle bir avantaj. Evimizdeyken her şey bizim elimizde. Bir sonraki tura yükselmek için orada oynayacağız." diye konuştu.

  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 25 19 4 2 59 18 61
2 Fenerbahçe 25 16 9 0 57 25 57
3 Trabzonspor 25 16 6 3 51 29 54
4 Beşiktaş 25 13 7 5 45 30 46
5 Başakşehir 25 12 6 7 44 27 42
6 Göztepe 25 11 9 5 28 18 42
7 Kocaelispor 25 9 6 10 22 25 33
8 Samsunspor 25 7 11 7 27 30 32
9 Rizespor 25 7 9 9 32 35 30
10 Gaziantep FK 25 7 9 9 31 41 30
11 Alanyaspor 25 5 12 8 26 30 27
12 Gençlerbirliği 25 6 7 12 28 34 25
13 Konyaspor 25 5 9 11 28 38 24
14 Antalyaspor 25 6 6 13 24 39 24
15 Eyüpspor 25 5 7 13 19 36 22
16 Kasımpaşa 25 4 9 12 21 36 21
17 Kayserispor 25 3 11 11 19 46 20
18 Karagümrük 25 3 5 17 22 46 14
