06' Atletico Madrid 1-0 Tottenham

14' Atletico Madrid 2-0 Tottenham

16' Atletico Madrid 3-0 Tottenham



Igor Tudor hatalı goller sonrasında kaleci Kinsky yerine oyuna Vicario'yu dahil etti.pic.twitter.com/YBGbWnPZtE



— Sporxtv (@sporxtv) March 10, 2026

Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu ilk maçında İspanyol ekibi Atletico Madrid ile İngiliz ekibi Tottenham karşı karşıya geldi. Diego Simeone yönetimindeki Atletico Madrid, Igor Tudor'un kısa süre önce başına geçtiği Tottenham'ı 5-2'lik skorla mağlup etti.Atletico Madrid, taraftarlarının önünde oynadığı maçın ilk 22 dakikasında 4-0'lık üstünlük kurdu. Bu sürede golleri 6. dakikada Marcos Llorente, 14. dakikada Antoine Griezmann, 15. dakikada Julian Alvarez ve 22. dakikada Robin Le Normand kaydetti.Tottenham'da Pedro Porro, 26. dakikada attığı golle durumu 4-1 yaptı ve ilk yarı bu skorla bitti.Atletico Madrid'de 55. dakikada bir kez dha asahneye çıkan Julian Alvarez, durumu 5-1'e getirdi. Tottenham'da Dominic Solanke'nin 76. dakikadaki golüyle maç 5-2 bitti.Ev sahibi Atletico Madrid'de maça ilk 11'de başlayan Ademola Lookman, 69. dakikada yerini Alexander Sörloth'a bıraktı.İngiltere'de 18 Mart tarihinde oynanacak rövanş maçı öncesinde Atletico Madrid büyük avantaj sağladı.Atletico Madrid, Tottenham'ı elemesi halinde çeyrek finalde Bodo Glimt-Sporting Lizbon eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.