10 Mart
Galatasaray-Liverpool
1-0
10 Mart
Atletico Madrid-Tottenham
5-2
10 Mart
Atalanta-Bayern Munih
1-6
10 Mart
Newcastle-Barcelona
1-1
10 Mart
Vanspor FK-A.Demirspor
1-0
10 Mart
Serik Belediyespor-Pendikspor
3-4
10 Mart
Manisa FK-Sarıyer
3-0
10 Mart
Wrexham-Hull City
1-2

Atletico Madrid, Tottenham'a 5 attı!

Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu ilk maçında Atletico Madrid, Tottenham'ı 5-2 mağlup etti.

calendar 11 Mart 2026 00:55
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Atletico Madrid, Tottenham'a 5 attı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu ilk maçında İspanyol ekibi Atletico Madrid ile İngiliz ekibi Tottenham karşı karşıya geldi. Diego Simeone yönetimindeki Atletico Madrid, Igor Tudor'un kısa süre önce başına geçtiği Tottenham'ı 5-2'lik skorla mağlup etti.

Atletico Madrid, taraftarlarının önünde oynadığı maçın ilk 22 dakikasında 4-0'lık üstünlük kurdu. Bu sürede golleri 6. dakikada Marcos Llorente, 14. dakikada Antoine Griezmann, 15. dakikada Julian Alvarez ve 22. dakikada Robin Le Normand kaydetti.

Tottenham'da Pedro Porro, 26. dakikada attığı golle durumu 4-1 yaptı ve ilk yarı bu skorla bitti.

Atletico Madrid'de 55. dakikada bir kez dha asahneye çıkan Julian Alvarez, durumu 5-1'e getirdi. Tottenham'da Dominic Solanke'nin 76. dakikadaki golüyle maç 5-2 bitti.

Ev sahibi Atletico Madrid'de maça ilk 11'de başlayan Ademola Lookman, 69. dakikada yerini Alexander Sörloth'a bıraktı.

İngiltere'de 18 Mart tarihinde oynanacak rövanş maçı öncesinde Atletico Madrid büyük avantaj sağladı.

Atletico Madrid, Tottenham'ı elemesi halinde çeyrek finalde Bodo Glimt-Sporting Lizbon eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. 

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 25 19 4 2 59 18 61
2 Fenerbahçe 25 16 9 0 57 25 57
3 Trabzonspor 25 16 6 3 51 29 54
4 Beşiktaş 25 13 7 5 45 30 46
5 Başakşehir 25 12 6 7 44 27 42
6 Göztepe 25 11 9 5 28 18 42
7 Kocaelispor 25 9 6 10 22 25 33
8 Samsunspor 25 7 11 7 27 30 32
9 Rizespor 25 7 9 9 32 35 30
10 Gaziantep FK 25 7 9 9 31 41 30
11 Alanyaspor 25 5 12 8 26 30 27
12 Gençlerbirliği 25 6 7 12 28 34 25
13 Konyaspor 25 5 9 11 28 38 24
14 Antalyaspor 25 6 6 13 24 39 24
15 Eyüpspor 25 5 7 13 19 36 22
16 Kasımpaşa 25 4 9 12 21 36 21
17 Kayserispor 25 3 11 11 19 46 20
18 Karagümrük 25 3 5 17 22 46 14
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.