11 Mart
Leverkusen-Arsenal
20:45
11 Mart
Bodo/Glimt-Sporting CP
23:00
11 Mart
Real Madrid-M.City
23:00
11 Mart
PSG-Chelsea
23:00
11 Mart
İstanbulspor-Amed Sportif
13:30
11 Mart
Hatayspor-Sivasspor
13:30
11 Mart
Ümraniye-Erzurumspor
16:00
11 Mart
Keçiörengücü-Sakaryaspor
20:00

Fenerbahçe'den kaleci kararı!

Fenerbahçe'de cezalı olan Ederson'un yerine Fatih Karagümrük maçında kaleyi koruyacak isim belli oldu.

11 Mart 2026 09:45
Haber: Sabah, Fotoğraf: AA
Fenerbahçe'den kaleci kararı!




Fenerbahçe'de Ederson, Samsunspor maçında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşmüştü. 

Sarı-lacivertlilerde 25. haftada oynanacak Karagümrük karşılaşmasında kaleyi Tarık Çetin koruyacak.

PERFORMANSI

Ederson'un sakatlığında 2-1 kazanılan Nottingham Forest deplasmanında eldivenleri giyen Tarık, kurtarışlarıyla dikkat çekmişti. 29 yaşındaki file bekçisi bu sezon 4 karşılaşmada kaleyi korudu. 4 gol yerken, bir maçta rakibe geçit vermedi.



TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 25 19 4 2 59 18 61
2 Fenerbahçe 25 16 9 0 57 25 57
3 Trabzonspor 25 16 6 3 51 29 54
4 Beşiktaş 25 13 7 5 45 30 46
5 Başakşehir 25 12 6 7 44 27 42
6 Göztepe 25 11 9 5 28 18 42
7 Kocaelispor 25 9 6 10 22 25 33
8 Samsunspor 25 7 11 7 27 30 32
9 Rizespor 25 7 9 9 32 35 30
10 Gaziantep FK 25 7 9 9 31 41 30
11 Alanyaspor 25 5 12 8 26 30 27
12 Gençlerbirliği 25 6 7 12 28 34 25
13 Konyaspor 25 5 9 11 28 38 24
14 Antalyaspor 25 6 6 13 24 39 24
15 Eyüpspor 25 5 7 13 19 36 22
16 Kasımpaşa 25 4 9 12 21 36 21
17 Kayserispor 25 3 11 11 19 46 20
18 Karagümrük 25 3 5 17 22 46 14
