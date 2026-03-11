11 Mart
Sadece Osimhen değil, ablası da ağladı

Victor Osimhen'in ablası Blessing Osimhen, Galatasaray taraftarının koreografisinden çok etkilendi.

calendar 11 Mart 2026 11:13
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Sadece Osimhen değil, ablası da ağladı
Galatasaray'ın yıldızı Victor Osimhen'in ablası Blessing Osimhen, kardeşiyle gurur duydu.

Osimhen ve annesinin olduğu, tüm dünyanın konuştuğu koreografi Blessing Osimhen'i de duygulandırdı. Abla Osimhen, "Annen ve baban seninle gurur duyuyor. Bizi gururlandırmaya devam et ve biz de seninle gurur duyuyoruz. Benim En Büyük GOAT'ım" ifadelerini kullandı.

Victor Osimhen, annesini henüz bebekken kaybettiğini ve bu nedenle yaşadığı zorlukları anlatmış; bu da Galatasaray taraftarlarını koreografi için harekete geçirmişti.



