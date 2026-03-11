11 Mart
Leverkusen-Arsenal
20:45
11 Mart
Bodo/Glimt-Sporting CP
23:00
11 Mart
Real Madrid-M.City
23:00
11 Mart
PSG-Chelsea
23:00
11 Mart
İstanbulspor-Amed Sportif
0-05'
11 Mart
Hatayspor-Sivasspor
0-05'
11 Mart
Ümraniye-Erzurumspor
16:00
11 Mart
Keçiörengücü-Sakaryaspor
20:00

Samsunspor için kritik maç; Rayo Vallecano

Samsunspor, Konferans Ligi son 16 turu ilk maçında Rayo Vallecano ile karşılaşacak.

calendar 11 Mart 2026 13:01
Haber: AA, Fotoğraf: X.com
Samsunspor, UEFA Konferans Ligi son 16 turu ilk müsabakasında perşembe günü İspanya temsilcisi Rayo Vallecano'yu konuk edecek.

Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.45'te başlayacak. Rumen hakem Marian Barbu'nun yöneteceği müsabaka, TRT 1'den canlı yayımlanacak.

Kırmızı-beyazlı ekip, ilk maçta rakibini yenerek İspanya'daki rövanş müsabakasına avantajlı skorla gitmeyi hedefliyor.

SAMSUNSPOR'DA 4 EKSİK

Samsunspor'da UEFA listesine eklenmeyen Elayis Tavsan ve Yalçın Kayan, statü gereği Rayo Vallecano karşısında kadroda yer alamayacak.

Sakatlıkları devam eden Jaures Assoumou ve Bedirhan Çetin de bu maçta forma giyemeyecek.

Sakatlıkları nedeniyle yaklaşık 3 aydır takımdan ayrı olan Emre Kılınç, Tanguy Coulibaly ve Afonso Sousa'nın ise iyileşmelerine rağmen kadroda yer alıp almayacaklarına teknik direktör Thorsten Fink karar verecek.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 25 19 4 2 59 18 61
2 Fenerbahçe 25 16 9 0 57 25 57
3 Trabzonspor 25 16 6 3 51 29 54
4 Beşiktaş 25 13 7 5 45 30 46
5 Başakşehir 25 12 6 7 44 27 42
6 Göztepe 25 11 9 5 28 18 42
7 Kocaelispor 25 9 6 10 22 25 33
8 Samsunspor 25 7 11 7 27 30 32
9 Rizespor 25 7 9 9 32 35 30
10 Gaziantep FK 25 7 9 9 31 41 30
11 Alanyaspor 25 5 12 8 26 30 27
12 Gençlerbirliği 25 6 7 12 28 34 25
13 Konyaspor 25 5 9 11 28 38 24
14 Antalyaspor 25 6 6 13 24 39 24
15 Eyüpspor 25 5 7 13 19 36 22
16 Kasımpaşa 25 4 9 12 21 36 21
17 Kayserispor 25 3 11 11 19 46 20
18 Karagümrük 25 3 5 17 22 46 14
