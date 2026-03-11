11 Mart
Adebayo'dan Kobe Bryant'a saygı duruşu: "Onu geçmek olağanüstü"

Miami Heat'in yıldız uzun oyuncusu Bam Adebayo, Washington Wizards karşısında kaydettiği 83 sayılık tarihi performansın ardından, idolü olarak gördüğü Kobe Bryant'a saygılarını dile getirdi.

Salı gecesi Wizards'a karşı oynanan karşılaşmada 83 sayıya ulaşan Adebayo, NBA tarihinin en yüksek ikinci tek maç skoruna imza atarak Kobe Bryant'ın 2006 yılında attığı 81 sayıyı geride bıraktı. Bu alanda zirvede ise hâlâ Wilt Chamberlain'in 1962 yılında kaydettiği efsanevi 100 sayılık performansı bulunuyor.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Adebayo, böylesine tarihi bir gecede Bryant'ı geride bırakmanın kendisi için ne ifade ettiğini şu sözlerle anlattı:

"Asıl merak ettiğim şey, onun birinin 83 sayı attığını gördüğünde ne söyleyeceği olurdu. 60 ya da 70 sayı attığını gördüğümüz oyuncular oldu ama 83'e çıkıp onu geçmek… Aklımda hep şu var: 'Bana ne söylerdi?' Onunla bir gün konuşmayı her zaman istemiştim. Muhtemelen bana 'Bir daha yap' derdi."

Heat yıldızı, idol aldığı bir oyuncuyla aynı cümle içinde anılmanın kendisi için tarifsiz bir duygu olduğunu da vurguladı.

"Çocukken idol olarak gördüğünüz biriyle aynı seviyede anılmak gerçekten gerçeküstü bir his."

Bryant'ın 2006 yılında Toronto Raptors'a karşı kaydettiği 81 sayılık performans, modern NBA döneminde bir oyuncunun ulaştığı en yüksek skor olarak 20 yıl boyunca varlığını korumuştu. Adebayo'nun performansı ise bu rekoru geride bırakarak NBA tarihinin en yüksek ikinci skoru olarak kayıtlara geçti.

Adebayo, bu tarihi başarıyı şu sözlerle değerlendirdi:

"Bu gerçekten özel bir an. Wilt, ben ve Kobe… Bunu söylemek bile çılgınca geliyor."

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 25 19 4 2 59 18 61
2 Fenerbahçe 25 16 9 0 57 25 57
3 Trabzonspor 25 16 6 3 51 29 54
4 Beşiktaş 25 13 7 5 45 30 46
5 Başakşehir 25 12 6 7 44 27 42
6 Göztepe 25 11 9 5 28 18 42
7 Kocaelispor 25 9 6 10 22 25 33
8 Samsunspor 25 7 11 7 27 30 32
9 Rizespor 25 7 9 9 32 35 30
10 Gaziantep FK 25 7 9 9 31 41 30
11 Alanyaspor 25 5 12 8 26 30 27
12 Gençlerbirliği 25 6 7 12 28 34 25
13 Konyaspor 25 5 9 11 28 38 24
14 Antalyaspor 25 6 6 13 24 39 24
15 Eyüpspor 25 5 7 13 19 36 22
16 Kasımpaşa 25 4 9 12 21 36 21
17 Kayserispor 25 3 11 11 19 46 20
18 Karagümrük 25 3 5 17 22 46 14
