Tottenham'da Igor Tudor krize neden oldu!

Tottenham'da sezon sonuna kadar göreve gelen Igor Tudor, Atletico Madrid deplasmanında krize neden oldu.

calendar 11 Mart 2026 13:45
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: AA
Şampiyonlar Ligi'nde Atletico Madrid'e 5-2 kaybeden Tottenham'da Igor Tudor manşet oldu.

Tottenham'da ilk dört maçını kaybeden teknik direktör olarak tarihe geçen Tudor, İngiliz ekibinin ilk kez arka arkaya 6 resmi maçını kaybetmesine de engel olamadı.

GÖREVDEN ALINMASI KONUŞULUYOR

47 yaşındaki Tudor'un görevden alınabileceği ciddi şekilde medyada konuşulurken, taraftarlar da sosyal medyadan kulüp yönetimine ciddi şekilde baskı yapmaya başladı. 

"DOĞRU KİŞİYİM AMA..."

Hırvat teknik adam, Atletico Madrid mağlubiyetinin baş sorumlusu olarak ilan edilirken, karşılaşma sonrası açıklama yaptı.

Maçla ilgili konuşan Tudor "Elbette Tottenham için doğru kişi olduğumu düşünüyorum ama çok fazla sorun var, ve bunu açıklamak kolay değil. Bu meseleler kendi içimizde çözülmeli. Medyada bunlar hakkında konuşmayacağım. Birçok şeyi kariyerimde ilk kez görüyorum. Garip bir maçtı. Üç gol yedik. İyi başladık ama sonra sorunlar bizi mahvetti. Çok, çok garip, çok alışılmadık bir durumdu. Özgüvenimizi sarstı.

Taraftarlardan, herkesten özür diliyoruz. Zor bir an yaşadılar. Her şey ters gidiyor gibiydi, yaptığımız her küçük hatanın bedelini ödüyorduk, hatta son anlardaki durum bile, iki oyuncumuzun sakatlanması. Her şey aleyhimizeydi." dedi.

"15 YILDIR İLK KEZ GÖRÜYORUM!"

Öte yandan Igor Tudor, Atletico Madrid deplasmanında 22 yaşındaki kaleci Antonin Kinsky'yi sürpriz bir şekilde ilk 11'e yazdı. Kinsky'nin gollerdeki hatalarından sonra Tudor, 15 dakikada maçın 3-0 olması nedeniyle Guglielmo Vicario'yu sahaya sürdü.

Bu kararıyla ilgili de konuşan Tudor "Kinsky'yi oynatmak doğru karardı, yetenekli bir kaleci. Sonra bir şey oldu… 15 yıldır böyle bir şey hiç görmedim. Ona yardımcı olmak için oyundan aldım. Sanki bu sezon her şey bizim aleyhimize gidiyor." ifadelerini kullandı.

