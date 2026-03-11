Anadolu Efes, Bayern Münih'e konuk!

Anadolu Efes Erkek Basketbol Takımı, EuroLeague'in 31. haftasında 12 Mart Perşembe günü Almanya'nın Bayern Münih ekibiyle deplasmanda karşı karşıya gelecek.



SAP Garden'da oynanacak müsabaka, TSİ 22.30'da başlayacak. Mücadele S Sport ekranlarıdan canlı olarak yayımlanacak.



Lacivert-beyazlı takım, geride kalan haftalarda 9 galibiyet ve 21 yenilgi yaşayarak 19. sırada kendine yer buldu. Başantrenör Pablo Laso yönetimindeki Anadolu Efes, ligdeki son 2 maçından mağlubiyetle ayrıldı.



Almanya temsilcisi ise 13 galibiyet ve 17 mağlubiyetle 15. basamakta bulunuyor.



İki takım arasında sezonun ilk yarısında İstanbul'da oynanan mücadeleyi lacivert-beyazlılar, 74-72 kazanmıştı.



AVRUPA KUPALARINDA 906. MAÇINA ÇIKACAK



Anadolu Efes, Bayern Münih mücadelesiyle Avrupa kupalarında 906. kez sahne alacak.



Lacivert-beyazlı ekip, Avrupa'daki 905 karşılaşmada 503 galibiyet, 402 yenilgi yaşadı.



2001-2002 sezonundan itibaren katıldığı Avrupa Ligi'nde ise Anadolu Efes, 658. maçını yapacak. Geride kalan 657 müsabakanın 346'sını kazanan lacivert-beyazlılar, 311'inde sahadan yenilgiyle ayrıldı.



