Instagram hatası, instagram bozuldu mu? Instagram çöktü mü?

Instagram çöktü mü haberleri sebebiyle yapılan aramaların hızlandığı görüldü. Instagram hesaplarında yaşanan bir problem nedeniyle bir çok kullanıcı sebebini öğrenmek istedi. İnstagram üzerinde problemler yaşandığı belirtildi. Milyonlarda kullanıcının etkilendiği bu problemin ardından nasıl bir çözüm yapılacağı beklendi. Instagram çalışmıyor, instagram çöktü mü bakışı yapanların sabırsız bekleyişi eşliğinde yeni bir hareket beklendi.Instagram ana sayfa yenilenmiyor, instagram yenilenme sorunu, instagram girilmiyor gibi bir çok soru şuana kadar soruldu.Instagram üzerinde bazı kullanıcıların akış yenilenmeme sorunu yaşaması şaşkınlık yarattı. Instagram kullanıcıları tarafından belirtilen problem uzun süre araması yapılarak çözüm beklendi. Ortaya çıkan akış yenilenmeme sorunun yavaş yavaş giderildiği ancak bazı kişilerde devam ettiği belirtiliyor.Bazı kullanıcılar aynı sorunu yaşadığını söylese de yaşanan sorunun kısa süreli olduğu ve hızlıca düzeltildiği belirtiliyor. Akış yenilememe sorunu sebebiyle bir çok aramanın yapıldığı ve çözüm arandığı biliniyor.Online mesajlaşma uygulaması WhatsApp'da erişim sorunu yaşanıyor. Hem mobil hem de masaüstünde yaşanan sorun henüz çözülmüş değil ancak konu hakkında da açıklama gelmedi.