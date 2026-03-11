Sivasspor, Hatayspor deplasmanda iki gole güldü

Fuat Tosyalı Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip Sivasspor 2-1'lik skorla kazandı.
Sivasspor'a galibiyeti getiren golleri 53ç dakikada Bekör Böke ile 86i dakikada Aliou Badji attı.
Hatayspor'un tek golünü ise 77. dakikada penaltıdan Muhammed Gönülaçar kaydetti.
Bu sonucun ardından Sivasspor, 41 puana yükseldi. Hatayspor, 7 puanda kaldı.
Ligin bir sonraki hafta maçında Sivasspor, Ümraniyespor,'y konuk edecek. Hatayspor,
Stat: Sarıseki Fuat Tosyalı
Hakemler: Erdem Mertoğlu, Burak Sami Şad, Kadir Akıllı
Atakaş Hatayspor: Emir Dadük, Muhammed Gönülaçar, Yılmaz Cin (Dk. 71 Mustafa Sait Aydın), Ünal Emre Durmuşhan (Dk. 46 Ating), Seyit Gazanfer (Dk. 64 Ersin Aydemir), Yunus Azrak (Dk. 46 Ali Yıldız), Sinan Özen (Dk. 80 Cenk Doğan), Sharif Osman, Chaadaev, Yiğit Ali Buz, Melih Şen
Özbelsan Sivasspor: Mehmet Göktuğ Bakırbaş, Appindangoye, Okan Erdoğan, Emirhan Başyiğit (Dk. 46 Mehmet Feyzi Yıldırım), Murat Paluli, Bekir Turaç Böke, Emre Gökay (Dk. 80 Malle), Mert Çelik (Dk. 31 Kerem Atakan Kesgin), Ethemi, Avramovski (Dk. 80 Badji), Yusuf Cihat Çelik (Dk. 57 Kamil Fidan)
Goller: Dk. 63 Bekir Turaç Böke, Dk. 86 Badji (Özbelsan Sivasspor), Dk. 77 Muhammed Gönülaçar (Penaltıdan) (Atakaş Hatayspor)
Sarı kartlar: Dk. 28 Melih Şen, Dk. 85 Ali Yıldız (Atakaş Hatayspor