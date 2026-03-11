11 Mart
Sivasspor, Hatayspor deplasmanda iki gole güldü

1. Lig'in 30. haftasında Özbelsan Sivasspor, deplasmanda Atakaş Hatayspor'u 2-1 yendi.

calendar 11 Mart 2026 16:22
Haber: Sporx.com ve AA, Fotoğraf: AA
Sivasspor, Hatayspor deplasmanda iki gole güldü
 Trendyol 1. Lig'in 30. haftasında Özbelsan Sivasspor ile Atakaş Hatayspor'u karşı karşıya geldi.

Fuat Tosyalı Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip Sivasspor 2-1'lik skorla kazandı.

Sivasspor'a galibiyeti getiren golleri 53ç dakikada Bekör Böke ile 86i dakikada Aliou Badji attı.

Hatayspor'un tek golünü ise 77. dakikada penaltıdan Muhammed Gönülaçar kaydetti.

Bu sonucun ardından Sivasspor,  41 puana yükseldi. Hatayspor, 7 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki hafta maçında Sivasspor, Ümraniyespor,'y konuk edecek. Hatayspor, 

Stat: Sarıseki Fuat Tosyalı

Hakemler: Erdem Mertoğlu, Burak Sami Şad, Kadir Akıllı

Atakaş Hatayspor: Emir Dadük, Muhammed Gönülaçar, Yılmaz Cin (Dk. 71 Mustafa Sait Aydın), Ünal Emre Durmuşhan (Dk. 46 Ating), Seyit Gazanfer (Dk. 64 Ersin Aydemir), Yunus Azrak (Dk. 46 Ali Yıldız), Sinan Özen (Dk. 80 Cenk Doğan), Sharif Osman, Chaadaev, Yiğit Ali Buz, Melih Şen

Özbelsan Sivasspor: Mehmet Göktuğ Bakırbaş, Appindangoye, Okan Erdoğan, Emirhan Başyiğit (Dk. 46 Mehmet Feyzi Yıldırım), Murat Paluli, Bekir Turaç Böke, Emre Gökay (Dk. 80 Malle), Mert Çelik (Dk. 31 Kerem Atakan Kesgin), Ethemi, Avramovski (Dk. 80 Badji), Yusuf Cihat Çelik (Dk. 57 Kamil Fidan)

Goller: Dk. 63 Bekir Turaç Böke, Dk. 86 Badji (Özbelsan Sivasspor), Dk. 77 Muhammed Gönülaçar (Penaltıdan) (Atakaş Hatayspor)

Sarı kartlar: Dk. 28 Melih Şen, Dk. 85 Ali Yıldız (Atakaş Hatayspor

  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 25 19 4 2 59 18 61
2 Fenerbahçe 25 16 9 0 57 25 57
3 Trabzonspor 25 16 6 3 51 29 54
4 Beşiktaş 25 13 7 5 45 30 46
5 Başakşehir 25 12 6 7 44 27 42
6 Göztepe 25 11 9 5 28 18 42
7 Kocaelispor 25 9 6 10 22 25 33
8 Samsunspor 25 7 11 7 27 30 32
9 Rizespor 25 7 9 9 32 35 30
10 Gaziantep FK 25 7 9 9 31 41 30
11 Alanyaspor 25 5 12 8 26 30 27
12 Gençlerbirliği 25 6 7 12 28 34 25
13 Konyaspor 25 5 9 11 28 38 24
14 Antalyaspor 25 6 6 13 24 39 24
15 Eyüpspor 25 5 7 13 19 36 22
16 Kasımpaşa 25 4 9 12 21 36 21
17 Kayserispor 25 3 11 11 19 46 20
18 Karagümrük 25 3 5 17 22 46 14
