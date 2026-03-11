Trendyol 1. Lig'in 30. haftasında 12 Mart Perşembe günü oynanacak müsabakalarda görev alacak hakemler açıklandı.
Türkiye Futbol Federasyonunun açıklamasına göre ligde yarın oynanacak karşılaşmalarda düdük çalacak hakemler şöyle:
13.30 Alagöz Holding Iğdır FK-Sipay Bodrum FK: Adnan Deniz Kayatepe
16.00 Boluspor-Arca Çorum FK: Yusuf Adnan Kendirciler
20.00 Esenler Erokspor-Bandırmaspor: Ayberk Demirbaş
1.Lig'de 30. haftanın hakemleri açıklandı!
1. Lig'in 30. haftasında 12 Mart Perşembe günü oynanacak müsabakalarda görev alacak hakemler açıklandı.
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Trendyol 1. Lig'in 30. haftasında 12 Mart Perşembe günü oynanacak müsabakalarda görev alacak hakemler açıklandı.
EN ÇOK OKUNANLAR
-
10
Barış Alper Yılmaz'dan Van Dijk yanıtı
-
9
Sinan Engin: "Eski Galatasaray! Sizin babanız!"
-
8
Gomis: "İşte bu yüzden Galatasaray'ı seviyoruz"
-
7
Tottenham'da Igor Tudor krize neden oldu!
-
6
Osimhen: "Galatasaray taraftarıyla bir aileyiz"
-
5
Hacıosmanoğlu'ndan Galatasaray açıklaması
-
4
Noa Lang'tan sürpriz: Sacha Boey ile şarkı!
-
3
Yüksel Yıldırım: "Galatasaray inanılmaz motive oluyor"
-
2
Muhammed Salah: "Atmosfer harikaydı!"
-
1
Ziraat Türkiye Kupası'nda final yolu belli oldu!
- 16:34 Scottie Pippen'ın kişisel koleksiyonu açık artırmada 6.2 milyon dolara satıldı
- 16:32 Portis: "Giannis'in Bucks'ta kalma ihtimali yüzde 50"
- 16:32 Tyrese Maxey en az 3 hafta parkelerden uzak kalacak
- 16:28 Yüksel Yıldırım: "Kupada en zor kurayı Samsunspor çekti"
- 16:27 İran, Dünya Kupası'na katılmıyor
- 16:22 Sivasspor, Hatayspor deplasmanda iki gole güldü
- 16:18 Karşıyaka yine kongreye gidiyor
- 16:15 Göztepe'de kaleci Lis ilki yaşadı
- 16:06 Şampiyonlar Ligi'nde ekstra hak yine İngiltere'ye
- 15:38 UEFA'ya tarihi öneri: "Parayı yeniden dağıtalım"
- 15:24 1.Lig'de 30. haftanın hakemleri açıklandı!
- 15:20 Fenerbahçe Medicana, ACH Volley'i ağırlayacak!
- 15:15 Anadolu Efes, Bayern Münih'e konuk!
- 15:11 Konferans Ligi'nde son 16 turu heyecanı başlıyor!
- 14:57 F.Bahçe'den TFF'ye öneri: "Yöneticiler, VAR odasında olsun"
- 14:54 TFF'den Süper Lig kulüplerine VAR'a temsilci önerisi
- 14:39 Abdullah Kavukcu'dan Beşiktaş'a cevap: "8 kişi mi oynayalım"
- 14:25 Ziraat Türkiye Kupası'nda final yolu belli oldu!
- 13:49 UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçları başlıyor!
- 13:45 Tottenham'da Igor Tudor krize neden oldu!
- 13:32 Brown maçtan atıldı, sosyal medyada tepki gösterdi
- 13:32 Beşiktaş'ta Ersin Destanoğlu'na yeni sözleşme!
- 13:31 Wizards koçu Keefe: "Adebayo'ya çalınan bazı faulleri açıklayamıyorum"
- 13:28 Redick, Adebayo'nun 83 sayısı için: "Farklı bir basketbol izledik..."
- 13:27 Dominik Szoboszlai'nin Galatasaray kabusu!
- 13:25 Giannis'ten Adebayo'nun performansına esprili yorum: "Bize karşı 83 atamaz"
- 13:23 Adebayo'dan Kobe Bryant'a saygı duruşu: "Onu geçmek olağanüstü"
- 13:17 Samsunspor'dan Rayo Vallecano maçı için açıklama
- 13:15 Depremzede çocuklar tribünde moral buluyor
- 13:12 Trabzonspor'da Fatih Tekke istikrarı
- 13:07 Uğurcan Çakır, Muslera'yı aratmıyor
- 13:01 Samsunspor için kritik maç; Rayo Vallecano
- 12:48 Infantino, İran'ın Dünya Kupası'na katılımı konusunu Trump ile görüştü
- 12:40 Fenerbahçe'ye psikolojik destek!
- 12:40 FIFA'dan Adana Demirspor'a 6 puan silme cezası
- 12:29 Samsunspor maçının gizli kahramanı: N'Golo Kante
- 12:29 Galatasaray sahada ve kasada tarih yazdı!
- 12:03 TFF, yayın geliri dağılımını değiştiriyor!
- 11:48 Domenico Tedesco: "Şampiyonluğa inanmalıyız"
- 11:42 Beşiktaş'ta Cengiz Ünder kararı!
- 11:30 Dünya, Galatasaray'ın Osimhen koreografisini konuşuyor
- 11:22 Fenerbahçe ilk peşinde! Eğer şampiyon olursa...
- 11:13 Sadece Osimhen değil, ablası da ağladı
- 10:49 Beşiktaş'ta Jota Silva unutuldu!
- 10:45 TFF'den Beşiktaş'a cevap: Belgesel!
- 10:03 İngiltere'de Galatasaray - Liverpool maçı manşetleri
- 09:54 Bam Adebayo 83 sayı atarak NBA tarihine geçti!
- 09:45 Fenerbahçe'den kaleci kararı!
- 09:41 Jamie Carragher'dan Galatasaray - Liverpool yorumu
- 09:29 Levent Tüzemen'den Galatasaray - Liverpool yorumu
- 09:15 Nihat Kahveci'den Galatasaray - Liverpool yorumlar
- 09:14 Beşiktaş'ta Rıdvan Yılmaz'ın aklı milli formada!
- 09:06 Hasan Şaş'tan Galatasaray - Liverpool yorumu
- 08:50 NBA'de tarihi gece: Bam Adebayo 83 sayı attı, Kobe Bryant'ı geçti
- 08:47 Milan Skriniar'ın gözü milli arada!
- 08:42 Rıdvan Dilmen'den Galatasaray - Liverpool yorumları
- 08:42 Sergen Yalçın, aradığı ismi sonunda buldu!
- 08:29 Murat Özbostan, Serdal Adalı'nın TFF çıkışını değerlendirdi!
- 08:23 Spor yazarlarından Galatasaray - Liverpool yorumları
- 08:19 Tedesco sendrom için harekete geçti! "Bu strese dayanılmaz"
Reklam
AVRUPA'DAN FUTBOL
Şampiyonlar Ligi'nde ekstra hak yine İngiltere'ye
Dominik Szoboszlai'nin Galatasaray kabusu!
Bayern Münih'ten Atalanta karşısında şov!
Barcelona, maçı son dakikada kurtardı
Hull City'den iki maç sonra galibiyet!
Van Dijk: "Çok fırsat harcadık"
Liverpool'un kabusu İstanbul!
Liverpool taraftarlarından Atatürk pankartı
Walker'den Dünya Kupası öncesi şok karar
Robert Lewandowski'den geleceği için mesaj
- PUAN DURUMU
- FİKSTÜR
- STSL
- 1.Lig
- İng
- Alm
- İsp
- İta
- ŞL
- AL
- KL
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|1
|Galatasaray
|25
|19
|4
|2
|59
|18
|61
|2
|Fenerbahçe
|25
|16
|9
|0
|57
|25
|57
|3
|Trabzonspor
|25
|16
|6
|3
|51
|29
|54
|4
|Beşiktaş
|25
|13
|7
|5
|45
|30
|46
|5
|Başakşehir
|25
|12
|6
|7
|44
|27
|42
|6
|Göztepe
|25
|11
|9
|5
|28
|18
|42
|7
|Kocaelispor
|25
|9
|6
|10
|22
|25
|33
|8
|Samsunspor
|25
|7
|11
|7
|27
|30
|32
|9
|Rizespor
|25
|7
|9
|9
|32
|35
|30
|10
|Gaziantep FK
|25
|7
|9
|9
|31
|41
|30
|11
|Alanyaspor
|25
|5
|12
|8
|26
|30
|27
|12
|Gençlerbirliği
|25
|6
|7
|12
|28
|34
|25
|13
|Konyaspor
|25
|5
|9
|11
|28
|38
|24
|14
|Antalyaspor
|25
|6
|6
|13
|24
|39
|24
|15
|Eyüpspor
|25
|5
|7
|13
|19
|36
|22
|16
|Kasımpaşa
|25
|4
|9
|12
|21
|36
|21
|17
|Kayserispor
|25
|3
|11
|11
|19
|46
|20
|18
|Karagümrük
|25
|3
|5
|17
|22
|46
|14