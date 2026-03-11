İran, Dünya Kupası'na katılmıyor

İran, 2026 FIFA Dünya Kupası'na katılmayacağını açıkladı.



İran Spor Bakanı Ahmad Donyamali, mevcut güvenlik durumu ve ABD ile olan gerginliklerin ülkenin turnuvaya katılmasını imkansız hale getirdiğini söyledi.



Son aylarda devam eden çatışmaların binlerce kişinin ölümüne yol açtığını ve İran'ın turnuvaya katılabilmesi için gerçekçi koşulların kalmadığını da belirtti.



FIFA VE TRUMP AÇIKLAMA YAPTI AMA...



Öte yandan İran'ın kararından kısa bir süre önce FIFA'dan açıklama geldi.



Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA) Başkanı Gianni Infantino, İran Milli Takımı'nın 2026 FIFA Dünya Kupası'na katılımı konusunu ABD Başkanı Donald Trump ile görüştü.



Infantino, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, "Görüşmeler sırasında Başkan Trump, İran Milli Takımı'nın elbette Amerika Birleşik Devletleri'ndeki turnuvaya davetli olduğunu yineledi." ifadelerini kullandı.



İRAN'IN YERİNE KİM ALINACAK?



FIFA yönetmeliklerine göre, bir üye federasyonun çekilmesi veya ihraç edilmesi durumunda karar tamamen FIFA'nın takdirine bırakılıyor. Olası senaryolar:



G Grubu'nun üç takımlı olarak oynatılması



İran'ın yerine başka bir ülke davet edilmesi



İran'ın G Grubu'ndaki maçlarını ABD'de oynaması planlanıyordu:



15 Haziran – Yeni Zelanda (Los Angeles, SoFi Stadyumu)



21 Haziran – Belçika (Los Angeles)



26 Haziran – Mısır (Seattle, Lumen Field)



Yerine bir takım belirlenmesi halinde ise Asya elemelerindeki sıralama, kıtalararası play-off sonuçları ya da FIFA'nın özel kararı belirleyici olabilir. Ancak zamanlama nedeniyle böyle bir değişiklik ciddi lojistik zorluklar doğuracaktır.



1950'DEN BU YANA BÖYLESİ HİÇ YAŞANMAMIŞTI



Modern Dünya Kupası tarihinde elemeleri geçtikten sonra turnuvadan çekilen bir ülke örneği bulunmuyor. Son benzer durum 1950'de yaşanmıştı.



Yakın dönemde ise 2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda Meksika temsilcisi Leon'un ihraç edilmesi sonrası son anda play-off düzenlenmişti. Ancak Dünya Kupası organizasyonunun ölçeği çok daha büyük olduğu için benzer bir çözüm daha karmaşık olacaktır.



