11 Mart
Leverkusen-Arsenal
20:45
11 Mart
Bodo/Glimt-Sporting CP
23:00
11 Mart
Real Madrid-M.City
23:00
11 Mart
PSG-Chelsea
23:00
11 Mart
İstanbulspor-Amed Sportif
0-4
11 Mart
Hatayspor-Sivasspor
1-2
11 Mart
Ümraniye-Erzurumspor
3-1
11 Mart
Keçiörengücü-Sakaryaspor
20:00

Ergin Ataman'dan flaş Fenerbahçe itirafı!

Panathinaikos koçu Ergin Ataman, Zalgiris maçının öncesinde konuştu. Ataman, Fenerbahçe Beko ile ilgili de dikkat çeken ifadeler kullandı.

11 Mart 2026 18:44
Ergin Ataman'dan flaş Fenerbahçe itirafı!






EuroLeague'in 31. haftasında Ergin Ataman'ın ekibi Panathinaikos, 12 Mart Perşembe) sahasında Zalgiris'i konuk edecek.

Panathinaikos koçu Ergin Ataman, bu kritik karşılaşmanın öncesinde basın mensuplarının sorularını cevapladı.

Koç Ataman, sezonun kalanı hakkında dikkat çekici ifadeler kullandı ve "Bu sezon istediğimiz dengeyi bulamadık. Bazı büyük maçlar kazandık ama bazen de bizden daha alt sıralarda yer alan takımlara kaybettik. Maçlarda çok sık değişiklik yaşadık, Kendrick Nunn 4-5 maç kaçırdı. Sonuçta istediğimiz dengeyi bulamadık. Evet, iniş çıkışlar yaşıyoruz ama bu takım, gerçek kapasitesini gerçekten önemli maçlarda gösterdi. Mesela Yunanistan Kupası finali gibi. Bu takım sonuna kadar gidebildiği takdirde her şeyi kazanmak için oynayacak." dedi.

"ÖNCE FENERBAHÇE, SONRA PANATHINAIKOS"

Açıklamalarına devam eden deneyimli çalıştırıcı, "Bizim son 2.5 yıldır beraber oynayan 7 oyuncumuz var. Son 2.5 sene hakkında şunu hatırlatmak istiyorum: Biz, Avrupa'da Fenerbahçe'den sonra son 2.5 yılın en başarılı takımıyız. Onlar bizden daha başarılı sonuçlar aldı. 1 kez EuroLeague'i, 1 kez Yunanistan Ligi'ni, 2 kez de Yunanistan Kupası'nı kazandık. Evet, normal sezonda bazen EuroLeague ve ligde maçlar kaybediyoruz. Ancak bunların hiçbiri umrumda değil. Umrumda olan tek şey Final Four'da kaybetmek olur, geçen sezon Fenerbahçe maçında olduğu gibi. Veya Paris maçındaki gibi çalınmayan faulle, Fenerbahçe maçındaki gibi son topta kaybettiğimizde umursarım. Şu an önemli olan tek şey, taraftarımızla birlikte öz güvenli bir şekilde büyük hedeflere ilerlemeye devam etmemiz." ifadelerini kullandı.

"BENİM KOÇLUK FELSEFEM BU ŞEKİLDE"

Son olarak Ataman, "Bu takım, büyük hedefler için kurulmuş bir takım. Bu takım, büyük şeyler başarabilecek kapasiteye sahip. Şunu tekrarlamak istiyorum: Evet, normal sezonda bazı sorunlar yaşamış olabiliriz. Bazı takımlar, bizi normal sezonda yendiklerinde çok mutlu oluyor. Bizse sadece kupa kazandığımızda mutlu oluyoruz. Daha önce EuroLeague'de, ligde ve kupada şampiyon olduk. Biz sadece kupayı kazanırsak mutlu oluruz, sadece kupayı kazanamazsak mutsuz oluruz. Benim koçluk felsefem bu şekilde. Evet, normal sezonda kaybettiğimiz zaman üzülüyorum ama çok da umrumda değil." sözlerini sarf etti.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 25 19 4 2 59 18 61
2 Fenerbahçe 25 16 9 0 57 25 57
3 Trabzonspor 25 16 6 3 51 29 54
4 Beşiktaş 25 13 7 5 45 30 46
5 Başakşehir 25 12 6 7 44 27 42
6 Göztepe 25 11 9 5 28 18 42
7 Kocaelispor 25 9 6 10 22 25 33
8 Samsunspor 25 7 11 7 27 30 32
9 Rizespor 25 7 9 9 32 35 30
10 Gaziantep FK 25 7 9 9 31 41 30
11 Alanyaspor 25 5 12 8 26 30 27
12 Gençlerbirliği 25 6 7 12 28 34 25
13 Konyaspor 25 5 9 11 28 38 24
14 Antalyaspor 25 6 6 13 24 39 24
15 Eyüpspor 25 5 7 13 19 36 22
16 Kasımpaşa 25 4 9 12 21 36 21
17 Kayserispor 25 3 11 11 19 46 20
18 Karagümrük 25 3 5 17 22 46 14
