Ergin Ataman'dan flaş Fenerbahçe itirafı!

EuroLeague'in 31. haftasında Ergin Ataman'ın ekibi Panathinaikos, 12 Mart Perşembe) sahasında Zalgiris'i konuk edecek.



Panathinaikos koçu Ergin Ataman, bu kritik karşılaşmanın öncesinde basın mensuplarının sorularını cevapladı.



Koç Ataman, sezonun kalanı hakkında dikkat çekici ifadeler kullandı ve "Bu sezon istediğimiz dengeyi bulamadık. Bazı büyük maçlar kazandık ama bazen de bizden daha alt sıralarda yer alan takımlara kaybettik. Maçlarda çok sık değişiklik yaşadık, Kendrick Nunn 4-5 maç kaçırdı. Sonuçta istediğimiz dengeyi bulamadık. Evet, iniş çıkışlar yaşıyoruz ama bu takım, gerçek kapasitesini gerçekten önemli maçlarda gösterdi. Mesela Yunanistan Kupası finali gibi. Bu takım sonuna kadar gidebildiği takdirde her şeyi kazanmak için oynayacak." dedi.



"ÖNCE FENERBAHÇE, SONRA PANATHINAIKOS"



Açıklamalarına devam eden deneyimli çalıştırıcı, "Bizim son 2.5 yıldır beraber oynayan 7 oyuncumuz var. Son 2.5 sene hakkında şunu hatırlatmak istiyorum: Biz, Avrupa'da Fenerbahçe'den sonra son 2.5 yılın en başarılı takımıyız. Onlar bizden daha başarılı sonuçlar aldı. 1 kez EuroLeague'i, 1 kez Yunanistan Ligi'ni, 2 kez de Yunanistan Kupası'nı kazandık. Evet, normal sezonda bazen EuroLeague ve ligde maçlar kaybediyoruz. Ancak bunların hiçbiri umrumda değil. Umrumda olan tek şey Final Four'da kaybetmek olur, geçen sezon Fenerbahçe maçında olduğu gibi. Veya Paris maçındaki gibi çalınmayan faulle, Fenerbahçe maçındaki gibi son topta kaybettiğimizde umursarım. Şu an önemli olan tek şey, taraftarımızla birlikte öz güvenli bir şekilde büyük hedeflere ilerlemeye devam etmemiz." ifadelerini kullandı.



"BENİM KOÇLUK FELSEFEM BU ŞEKİLDE"



Son olarak Ataman, "Bu takım, büyük hedefler için kurulmuş bir takım. Bu takım, büyük şeyler başarabilecek kapasiteye sahip. Şunu tekrarlamak istiyorum: Evet, normal sezonda bazı sorunlar yaşamış olabiliriz. Bazı takımlar, bizi normal sezonda yendiklerinde çok mutlu oluyor. Bizse sadece kupa kazandığımızda mutlu oluyoruz. Daha önce EuroLeague'de, ligde ve kupada şampiyon olduk. Biz sadece kupayı kazanırsak mutlu oluruz, sadece kupayı kazanamazsak mutsuz oluruz. Benim koçluk felsefem bu şekilde. Evet, normal sezonda kaybettiğimiz zaman üzülüyorum ama çok da umrumda değil." sözlerini sarf etti.



