11 Mart
Leverkusen-Arsenal
20:45
Bodo/Glimt-Sporting CP
23:00
Real Madrid-M.City
23:00
PSG-Chelsea
23:00
İstanbulspor-Amed Sportif
0-4
Hatayspor-Sivasspor
1-2
Ümraniye-Erzurumspor
3-1
Keçiörengücü-Sakaryaspor
20:00

Spor Toto, Play-Off ilk maçında galibiyete uzandı

Hentbol Süper Ligi Play-Off'unda Spor Toto, İstanbul Gençlik'i 34-26 mağlup etti.

calendar 11 Mart 2026 18:29
Hentbol Ardventure Erkekler Süper Lig play-off ilk hafta maçında Spor Toto, sahasında İstanbul Gençlik'i 34-26 mağlup etti.

Prof. Dr. Yaşar Sevim Hentbol Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısı, ev sahibi ekibin 19-10'luk üstünlüğüyle tamamlandı.

Müsabakanın ikinci yarısı dengeli geçerken Spor Toto, maçtan 34-26 galip ayrıldı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 25 19 4 2 59 18 61
2 Fenerbahçe 25 16 9 0 57 25 57
3 Trabzonspor 25 16 6 3 51 29 54
4 Beşiktaş 25 13 7 5 45 30 46
5 Başakşehir 25 12 6 7 44 27 42
6 Göztepe 25 11 9 5 28 18 42
7 Kocaelispor 25 9 6 10 22 25 33
8 Samsunspor 25 7 11 7 27 30 32
9 Rizespor 25 7 9 9 32 35 30
10 Gaziantep FK 25 7 9 9 31 41 30
11 Alanyaspor 25 5 12 8 26 30 27
12 Gençlerbirliği 25 6 7 12 28 34 25
13 Konyaspor 25 5 9 11 28 38 24
14 Antalyaspor 25 6 6 13 24 39 24
15 Eyüpspor 25 5 7 13 19 36 22
16 Kasımpaşa 25 4 9 12 21 36 21
17 Kayserispor 25 3 11 11 19 46 20
18 Karagümrük 25 3 5 17 22 46 14
