Mecnun Otyakmaz: 'Serdal Adalı ve Metin Öztürk sıkıştırdı'

Türkiye Futbol Federasyonu 1. Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz, Beşiktaş - Galatasaray derbisini izlerken yaşadıkları sıkıntıyı anlattı.
"YİNE KIRICI OLMAYA BAŞLADIK!"
Mecnun Otyakmaz basın mensularına yaptığı açıklamada "Tüm Kulüpler Birliği toplantılarında da dostça, kardeşçe bir sezon açılışı yapılır; herkes barıştan, kardeşlikten, dostluktan bahseder. Ancak sezon sonu yaklaştıkça bütün dertler ortaya çıkar, vahşi rekabet ortaya çıkar ve bazı kırgınlıklar olur. Yine öyle bir sürece giriyoruz, sezon sonu yaklaştıkça biraz kırıcı olmaya başladık. Maalesef bu artık bu rekabetin bir gerçeği olarak karşımızda, her sene bunu yaşıyoruz.
"SERDAL ADALI VE METİN ÖZTÜRK..."
Geçen Beşiktaş - Galatasaray derbisine gittim, ben de stattaydım. Bir tarafımda Serdal Başkanımız, bir tarafta Metin Öztürk Başkanımızla beraber oturuyorduk. Osimhen'in pozisyonunda Serdal Başkan 'kırmızı kart' diye ısrar ediyordu, beni sıkıştırıyordu. Barış Alper'in pozisyonunda Metin Öztürk beni sıkıştırıyordu 'penaltı' diye. Yani böyle geçiyor. Aslında bu hakemin ne gördüyse onu çaldığının en büyük göstergesi olduğunu söylemek istiyorum. Kimse de pek memnun olmuyor ama bu oyunun bazı kuralları var. Bu kurallar da bir şekilde hakemlerimiz tarafından en iyi şekilde uygulanmaya çalışılıyor, bunun mücadelesi veriliyor. Kimseyi memnun etmek için değil, kurallar çerçevesinde bunu yapmaya gayret ediyoruz; en büyük hedefimiz bu" ifadelerini kullandı.
"SERDAL ADALI'YI ZEHİRLEMİŞLER!"
Beşiktaş - Galatasaray derbisinin ardından Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı'nın yaptığı açıklamalara da değinen Mecnun Otyakmaz, "Serdal Adalı benim çok yakın bir dostum. Yıllardır hem kulüp başkanlığı yaptığımız dönemde hem dışarıda çok sevdiğim dostlarımdan bir tanesi. Beşiktaş gibi çok değerli bir camianın da başında kendisi. Bu konudan bana bahsetti. Ancak bazı duyumlarla biraz kafası karışmış Serdal Başkanımızın. Yani birileri bir zehir akıtmışlar Portekizli hocalarımız hakkında. Portekizli eğitmenlerimiz UEFA'nın resmi eğitmenleri. Bunlar bize de hizmet veriyorlar ve 7/24 neredeyse görevlerinin başındalar ve Riva'dalar. Onların çalışmasından da memnunuz biz kendi adımıza" dedi.
"SERDAL ADALI'YI CİDDİYE ALIYORUZ"
Mecnun Otyakmaz ayrıca "Aslında tam olarak bu eğitimlerin karşılığını aldık mı diye sorarsanız benim birtakım tereddütlerim var. Belki orada bir yenilik söz konusu olabilir ilerleyen dönemlerde. Sorun o değil; biz eğer bu çalışmalardan verim alıyorsak, Türk futboluna artı değeri olduğunu düşünüyorsak onlarla devam ederiz. Ama yeterli bulmuyorsak da başka bir eğitmen konusu da söz konusu olabilir. Orada bir sorun yok. Ama Serdal Başkanımızdan böyle bir teklif gelince bunu da yabana atamıyorsunuz tabii. Çok önemli bir kulübün değerli bir başkanı bir şeyler söylüyor, onu da ciddiye almak zorundasınız. Şahsen ben de kendisine gerekli açıklamaları yaptım oradaki çalışma sistemiyle ilgili." ifadelerini kullandı.
"BEŞİKTAŞ'IMIZIN TALEBİ VAR AMA..."
Öte yandan Mecnun Otyakmaz "Maçlar oynanırken Portekizli'nin değil, hiç kimsenin, MHK Başkanı da dahil, gerçi MHK Başkanı'nın o alana girme izni var, protokolü var ama kendisi bunu tercih etmiyor. Hiç kimsenin oraya müdahale etme şansı yok. Her şey, görüntüler kayıt altında; her orada 'çıt' sesi dahi kayıt altında. O yüzden öyle bir şey olması mümkün değil. Biz de bunu zaten yakından takip ediyoruz; hem hakemler hem teknisyenler hem de federasyon çalışanlarımızın olduğu bir ortam. Aynı anda birden fazla maç oluyor, oralarda var. Ortada bir teknisyen grubu var, onlar teknik elemanlar ve arkada köşede, sırtları da oraya dönük hatta, ekranlara bakan bir eğitmen grubumuz, Portekizli eğitmen grubumuz var. Burada aslında şüpheye düşecek herhangi bir şey yok. Bizden görüntü talebi var Beşiktaş'ımızın ama bizim işleyişimizde görüntüleri dışarı vermek gibi bir durumumuz söz konusu değil. Yani biz bunu vermeyeceğimiz için Beşiktaş ve Serdal Başkan bize kırılacaksa, biraz sert konuşacaksa canı sağ olsun. Ama kapımız her zaman açık, kendisine de açık. Buyursunlar gelsinler, içeride orada izleyelim" dedi.
