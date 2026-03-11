Samsunspor maçının gizli kahramanı: N'Golo Kante

Devre arasında büyük uğraşlar sonucu kadroya katılan N'Golo Kante, her geçen gün Fenerbahç'ye daha fazla uyum sağlıyor.



Fransız oyuncu, her ne kadar göze batmasa da Samsunspor maçının gizli kahramanlarındandı.



İki defa net gollük fırsat yaratan Kante, karşılaşmayı yüzde 90 pas isabeti, 4 top çalma, 5 geri kazanma ve 8 ikili mücadeleyle tamamladı.



