Samsunspor maçının gizli kahramanı: N'Golo Kante

N'Golo Kante, istatistikleriyle öne çıktığı Samsunspor maçında Fenerbahçe'nin gizli kahramanlarından biri oldu.

calendar 11 Mart 2026 12:29
Haber: Sabah, Fotoğraf: AA
Devre arasında büyük uğraşlar sonucu kadroya katılan N'Golo Kante, her geçen gün Fenerbahç'ye daha fazla uyum sağlıyor.

Fransız oyuncu, her ne kadar göze batmasa da Samsunspor maçının gizli kahramanlarındandı.

İki defa net gollük fırsat yaratan Kante, karşılaşmayı yüzde 90 pas isabeti, 4 top çalma, 5 geri kazanma ve 8 ikili mücadeleyle tamamladı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 25 19 4 2 59 18 61
2 Fenerbahçe 25 16 9 0 57 25 57
3 Trabzonspor 25 16 6 3 51 29 54
4 Beşiktaş 25 13 7 5 45 30 46
5 Başakşehir 25 12 6 7 44 27 42
6 Göztepe 25 11 9 5 28 18 42
7 Kocaelispor 25 9 6 10 22 25 33
8 Samsunspor 25 7 11 7 27 30 32
9 Rizespor 25 7 9 9 32 35 30
10 Gaziantep FK 25 7 9 9 31 41 30
11 Alanyaspor 25 5 12 8 26 30 27
12 Gençlerbirliği 25 6 7 12 28 34 25
13 Konyaspor 25 5 9 11 28 38 24
14 Antalyaspor 25 6 6 13 24 39 24
15 Eyüpspor 25 5 7 13 19 36 22
16 Kasımpaşa 25 4 9 12 21 36 21
17 Kayserispor 25 3 11 11 19 46 20
18 Karagümrük 25 3 5 17 22 46 14
