11 Mart
Leverkusen-Arsenal
20:45
11 Mart
Bodo/Glimt-Sporting CP
23:00
11 Mart
Real Madrid-M.City
23:00
11 Mart
PSG-Chelsea
23:00
11 Mart
İstanbulspor-Amed Sportif
0-377'
11 Mart
Hatayspor-Sivasspor
0-176'
11 Mart
Ümraniye-Erzurumspor
16:00
11 Mart
Keçiörengücü-Sakaryaspor
20:00

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçları başlıyor!

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçlarında 12 Mart Perşembe günü 8 karşılaşma oynanacak ve rövanşların ardından çeyrek finalistler belli olacak.

11 Mart 2026 13:49
Haber: AA, Fotoğraf: AA
UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turu ilk maçları 12 Mart Perşembe günü yapılacak.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı turnuvasının son 16 turunda yarın 8 karşılaşma oynanacak.

Ligde 18-19 Mart'ta oynanacak rövanş maçlarının ardından çeyrek finalistler belli olacak.

Son 16 turu ilk maçlarının programı (TSİ) şu şekilde:

20.45 Panathinaikos (Yunanistan) - Real Betis (İspanya)

20.45 Stuttgart (Almanya) - Porto (Portekiz)

20.45 Bologna (İtalya) - Roma (İtalya)

20.45 Lille (Fransa) - Aston Villa (İngiltere)

23.00 Ferencvaros (Macaristan) - Braga (Portekiz)

23.00 Genk (Belçika) - Freiburg (Almanya)

23.00 Celta Vigo (İspanya) - Olimpik Lyon (Fransa)

23.00 Nottingham Forest (İngiltere) - Midtjylland (Danimarka)

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 25 19 4 2 59 18 61
2 Fenerbahçe 25 16 9 0 57 25 57
3 Trabzonspor 25 16 6 3 51 29 54
4 Beşiktaş 25 13 7 5 45 30 46
5 Başakşehir 25 12 6 7 44 27 42
6 Göztepe 25 11 9 5 28 18 42
7 Kocaelispor 25 9 6 10 22 25 33
8 Samsunspor 25 7 11 7 27 30 32
9 Rizespor 25 7 9 9 32 35 30
10 Gaziantep FK 25 7 9 9 31 41 30
11 Alanyaspor 25 5 12 8 26 30 27
12 Gençlerbirliği 25 6 7 12 28 34 25
13 Konyaspor 25 5 9 11 28 38 24
14 Antalyaspor 25 6 6 13 24 39 24
15 Eyüpspor 25 5 7 13 19 36 22
16 Kasımpaşa 25 4 9 12 21 36 21
17 Kayserispor 25 3 11 11 19 46 20
18 Karagümrük 25 3 5 17 22 46 14
