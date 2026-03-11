Boston Celtics ile San Antonio Spurs arasında oynanan karşılaşmada atılan Jaylen Brown, maç sonrası soluğu X'te aldı.



Brown, ikinci çeyrekte arka arkaya aldığı iki teknik faul sonrası oyundan ihraç edildi.



Pozisyon sırasında Brown, Spurs guardı Stephon Castle'ın kendisini saha dışına ittiğini savunarak hakem Tyler Ford ile sert şekilde tartıştı. Hakemler pozisyonda faul görmeyince Brown ilk teknik faulü aldı.



Brown tartışmaya devam edince hakem Suyash Mehta ikinci teknik faulü çalarak yıldız oyuncuyu oyundan ihraç etti.



Hakem Tyler Ford, ilk teknik faulün sebebini şöyle açıkladı:



"Hakeme agresif şekilde işaret etmesi, küfürlü ve saygısız ifadeler kullanması."



İkinci teknik faulün nedeni ise:



"Hakeme agresif şekilde yaklaşarak yine küfürlü ifadeler kullanması."



Brown ihraç edildiğinde Celtics 51-49 öndeydi. Yıldız oyuncu sahada kaldığı 13 dakikada 8 sayı, 2 ribaund, 7 asist ve 1 top çalma üretti.



Maçın ardından Brown, sosyal medya platformu X üzerinden kısa bir mesaj paylaşarak yaşananlara tepki gösterdi:



"Bahsettiğim şey tam olarak bu."



Brown bu sezon hakem kararlarını eleştirdiği için Ocak ayında NBA tarafından 35 bin dolar para cezasına çarptırılmıştı.

Celtics yıldızı sezon genelinde 28.7 sayı, 7.2 ribaund ve 5.1 asist ortalamalarıyla oynuyor.



