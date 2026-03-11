11 Mart
Leverkusen-Arsenal
20:45
11 Mart
Bodo/Glimt-Sporting CP
23:00
11 Mart
Real Madrid-M.City
23:00
11 Mart
PSG-Chelsea
23:00
11 Mart
İstanbulspor-Amed Sportif
0-05'
11 Mart
Hatayspor-Sivasspor
0-05'
11 Mart
Ümraniye-Erzurumspor
16:00
11 Mart
Keçiörengücü-Sakaryaspor
20:00

Redick, Adebayo'nun 83 sayısı için: "Farklı bir basketbol izledik..."

Los Angeles Lakers başantrenörü JJ Redick, Bam Adebayo'nun 83 sayılık performansına verdiği tepkiyle dikkat çekti.

calendar 11 Mart 2026 13:28
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Youtube
Redick, Adebayo'nun 83 sayısı için: 'Farklı bir basketbol izledik...'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Los Angeles Lakers başantrenörü JJ Redick, Bam Adebayo'nun 83 sayılık performansına verdiği tepkiyle dikkat çekti.

Redick, başlangıçta maç skoruna bakarak Heat'in Wizards karşısında rahat bir galibiyet aldığını düşündüğünü söyledi.

"Kaseti izlemem gerekecek ama yaptıkları gerçekten inanılmaz. Skoru gördüğümde Heat'in çok iyi oynadığını düşündüm ve ekibime 'Heat harika gidiyor' dedim."

Ancak yardımcı antrenörlerinin kendisini hemen düzelttiğini belirten Redick, yaşanan anı şu sözlerle anlattı:

"Hepsi birbirine baktı ve 'Ciddi misin?' dediler. Ben de 'Ne var? Heat iyi oynuyor' dedim. Sonra bana 'Bam'ın 77 sayısı var' dediler. 'Ne?' dedim. Son üç dakikayı izledim ve o an gerçekten farklı bir basketbol oynanıyordu."

Öte yandan Lakers taraftarları, Crypto.com Arena'da oynanan karşılaşma sırasında Adebayo'nun Kobe Bryant'ın 81 sayısını geçtiğinin anons edilmesi üzerine yuhalama tepkisi gösterdi.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 25 19 4 2 59 18 61
2 Fenerbahçe 25 16 9 0 57 25 57
3 Trabzonspor 25 16 6 3 51 29 54
4 Beşiktaş 25 13 7 5 45 30 46
5 Başakşehir 25 12 6 7 44 27 42
6 Göztepe 25 11 9 5 28 18 42
7 Kocaelispor 25 9 6 10 22 25 33
8 Samsunspor 25 7 11 7 27 30 32
9 Rizespor 25 7 9 9 32 35 30
10 Gaziantep FK 25 7 9 9 31 41 30
11 Alanyaspor 25 5 12 8 26 30 27
12 Gençlerbirliği 25 6 7 12 28 34 25
13 Konyaspor 25 5 9 11 28 38 24
14 Antalyaspor 25 6 6 13 24 39 24
15 Eyüpspor 25 5 7 13 19 36 22
16 Kasımpaşa 25 4 9 12 21 36 21
17 Kayserispor 25 3 11 11 19 46 20
18 Karagümrük 25 3 5 17 22 46 14
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.