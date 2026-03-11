Los Angeles Lakers başantrenörü JJ Redick, Bam Adebayo'nun 83 sayılık performansına verdiği tepkiyle dikkat çekti.



Redick, başlangıçta maç skoruna bakarak Heat'in Wizards karşısında rahat bir galibiyet aldığını düşündüğünü söyledi.



"Kaseti izlemem gerekecek ama yaptıkları gerçekten inanılmaz. Skoru gördüğümde Heat'in çok iyi oynadığını düşündüm ve ekibime 'Heat harika gidiyor' dedim."



Ancak yardımcı antrenörlerinin kendisini hemen düzelttiğini belirten Redick, yaşanan anı şu sözlerle anlattı:



"Hepsi birbirine baktı ve 'Ciddi misin?' dediler. Ben de 'Ne var? Heat iyi oynuyor' dedim. Sonra bana 'Bam'ın 77 sayısı var' dediler. 'Ne?' dedim. Son üç dakikayı izledim ve o an gerçekten farklı bir basketbol oynanıyordu."



Öte yandan Lakers taraftarları, Crypto.com Arena'da oynanan karşılaşma sırasında Adebayo'nun Kobe Bryant'ın 81 sayısını geçtiğinin anons edilmesi üzerine yuhalama tepkisi gösterdi.



