11 Mart
Leverkusen-Arsenal
20:45
11 Mart
Bodo/Glimt-Sporting CP
23:00
11 Mart
Real Madrid-M.City
23:00
11 Mart
PSG-Chelsea
23:00
11 Mart
İstanbulspor-Amed Sportif
13:30
11 Mart
Hatayspor-Sivasspor
13:30
11 Mart
Ümraniye-Erzurumspor
16:00
11 Mart
Keçiörengücü-Sakaryaspor
20:00

Domenico Tedesco: "Şampiyonluğa inanmalıyız"

Domenico Tedesco, Fenerbahçe'nin Samsunspor karşısındaki geri dönüş galibiyeti sonrası oyuncularına "Bunu başaracak bir ekibiz, sonuna kadar şampiyonluğa inanmalıyız" mesajını verdi.

calendar 11 Mart 2026 11:48
Haber: Sabah, Fotoğraf: AA
Domenico Tedesco: 'Şampiyonluğa inanmalıyız'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Fenerbahçe, Samsunspor maçının 89'uncu dakikasına 2-1 geride girdi ancak uzatmalar dahil son 6 dakika içinde bulduğu iki golle karşılaşmayı 3-2 kazanıp zirve yarışına tutundu.

Sarı-lacivertlilerde bu kritik galibiyetin ardından soyunma odasında büyük bir sevinç yaşandı. Takım içinde bu galibiyetin yalnızca üç puandan ibaret olmadığı yorumları yapılırken, oyuncuların soyunma odasında birbirlerine önemli mesajlar verdiği öğrenildi. Tedesco da bu kritik galibiyetin ardından öğrencilerine şöyle seslendi:

"BUNU BAŞARACAK BİR EKİBİZ"

"Son dönemde sıkıntılar yaşıyoruz. İstemediğimiz so nuçlara imza attık. Ama bu maçta da her türlü sıkıntıya, yanlış karara rağmen pes etmedik. Bırakmamalıyız. Çünkü hâlâ buradayız. Bu galibiyet hepimizi ayağa kaldırmalı. Kalan maçlara daha özgüvenli çıkmak için gereken morali bu maçta kazandık. Şimdi önümüze bakma zamanı. Hepimiz sonuna kadar şampiyonluğa inanmalıyız. Bunu başaracak bir ekibiz ve hep birlikte sezon sonuna kadar terimizin son damlasına kadar savaşmalıyız."




Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 25 19 4 2 59 18 61
2 Fenerbahçe 25 16 9 0 57 25 57
3 Trabzonspor 25 16 6 3 51 29 54
4 Beşiktaş 25 13 7 5 45 30 46
5 Başakşehir 25 12 6 7 44 27 42
6 Göztepe 25 11 9 5 28 18 42
7 Kocaelispor 25 9 6 10 22 25 33
8 Samsunspor 25 7 11 7 27 30 32
9 Rizespor 25 7 9 9 32 35 30
10 Gaziantep FK 25 7 9 9 31 41 30
11 Alanyaspor 25 5 12 8 26 30 27
12 Gençlerbirliği 25 6 7 12 28 34 25
13 Konyaspor 25 5 9 11 28 38 24
14 Antalyaspor 25 6 6 13 24 39 24
15 Eyüpspor 25 5 7 13 19 36 22
16 Kasımpaşa 25 4 9 12 21 36 21
17 Kayserispor 25 3 11 11 19 46 20
18 Karagümrük 25 3 5 17 22 46 14
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.