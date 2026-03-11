Fenerbahçe, Samsunspor maçının 89'uncu dakikasına 2-1 geride girdi ancak uzatmalar dahil son 6 dakika içinde bulduğu iki golle karşılaşmayı 3-2 kazanıp zirve yarışına tutundu.
Sarı-lacivertlilerde bu kritik galibiyetin ardından soyunma odasında büyük bir sevinç yaşandı. Takım içinde bu galibiyetin yalnızca üç puandan ibaret olmadığı yorumları yapılırken, oyuncuların soyunma odasında birbirlerine önemli mesajlar verdiği öğrenildi. Tedesco da bu kritik galibiyetin ardından öğrencilerine şöyle seslendi:
"BUNU BAŞARACAK BİR EKİBİZ"
"Son dönemde sıkıntılar yaşıyoruz. İstemediğimiz so nuçlara imza attık. Ama bu maçta da her türlü sıkıntıya, yanlış karara rağmen pes etmedik. Bırakmamalıyız. Çünkü hâlâ buradayız. Bu galibiyet hepimizi ayağa kaldırmalı. Kalan maçlara daha özgüvenli çıkmak için gereken morali bu maçta kazandık. Şimdi önümüze bakma zamanı. Hepimiz sonuna kadar şampiyonluğa inanmalıyız. Bunu başaracak bir ekibiz ve hep birlikte sezon sonuna kadar terimizin son damlasına kadar savaşmalıyız."
Domenico Tedesco: "Şampiyonluğa inanmalıyız"
Domenico Tedesco, Fenerbahçe'nin Samsunspor karşısındaki geri dönüş galibiyeti sonrası oyuncularına "Bunu başaracak bir ekibiz, sonuna kadar şampiyonluğa inanmalıyız" mesajını verdi.
