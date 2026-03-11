Haber Tarihi: 11 Mart 2026 15:04 -
Güncelleme Tarihi:
11 Mart 2026 15:04
Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Finali Tek Maç mı? 2026
Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finali, futbolseverler için heyecan verici bir dönemi başlatıyor. Her yıl büyük bir ilgiyle takip edilen Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final aşamasına gelindi. Peki, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finali tek maç üzerinden mi oynanacak?
Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final ve yarı final eşleşmeleri belli oldu. Futbolseverlerin yakından takip ettiği turnuvalardan birisi olan Türkiye Kupası'nda çeyrek final, yarı final maçlarının tek maç mı, yoksa çift mi olduğu araştırılıyor. İşte detaylar.
Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Finali Tek Maç mı?Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final maçları, tek maç eleme usulüne göre oynanacak ve kazanan takımlar yarı finale yükselecek. Yarı final karşılaşmaları ise çift maçlı eleme sistemiyle gerçekleştirilecek. Çeyrek final maçlarının 1-3 Nisan 2025 tarihleri arasında oynanması planlanıyor. Yarı final karşılaşmaları ise 22-24 Nisan 2026 tarihlerinde gerçekleştirilecek. Final müsabakası ise 14 Mayıs 2026 tarihinde oynanacak.
Daha fazla göster
SON HABERLER
-
1
-
2
-
3
-
4
-
5
-
6
-
7
-
8
-
9
-
10
-
11
-
12
-
13
-
14
-
15
-
16
-
17
-
18
-
19
-
20
-
21
-
22
-
23
-
24
-
25
-
26
-
27
-
28
-
29
-
30
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler
kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak
için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi
inceleyebilirsiniz.
Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.