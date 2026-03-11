11 Mart
Leverkusen-Arsenal
20:45
11 Mart
Bodo/Glimt-Sporting CP
23:00
11 Mart
Real Madrid-M.City
23:00
11 Mart
PSG-Chelsea
23:00
11 Mart
İstanbulspor-Amed Sportif
0-4
11 Mart
Hatayspor-Sivasspor
1-2
11 Mart
Ümraniye-Erzurumspor
0-036'
11 Mart
Keçiörengücü-Sakaryaspor
20:00

Şampiyonlar Ligi'nde ekstra hak yine İngiltere'ye

Geçen sezon UEFA Şamiyonlar Ligi'ne ekstra 1 takım gönderme hakkı kazanan İngiltere, bu sene de buna çok yakın...

calendar 11 Mart 2026 16:06
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: AA
Bu sezon Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde en iyi performansı gösteren iki ülke, UEFA tarafından Avrupa Performans Puanı (EPS) alacak.

Bu bir ülkeden ekstra bir takımın daha Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkı kazanacağı anlamına geliyor.

Avrupa Performans Puanları nasıl hesaplanıyor?

Başarılı ülkeleri belirlemek için UEFA, kulüplerin Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'ndeki genel performansını dikkate alıyor. Toplam katsayı puanını, her ligin Avrupa kupalarında yer alan kulüp sayısına bölerek bir ortalama hesaplanıyor.

Örneğin, bir ligin toplam puanı 100 olsun. Bunu o ülkeden Avrupa kupalarına katılan takım sayısı olan 5'e bölersek, ortalama 20 elde ederiz.

Tablodaki ilk iki lig, bu pıanların toplanmasıyla Şampiyonlar Ligi'nde ekstra bir yer kazanır.

Her galibiyet, yarışma ne olursa olsun, iki katsayı puanı değerindedir, beraberlik ise bir puan değerindedir.

Temel fark, kulüplerin lig aşamasında ve eleme turlarında elde ettikleri sıralamalara göre verilen bonus puanlardadır, çünkü bunlar Şampiyonlar Ligi'nde çok daha yüksektir.

Örnek olarak, Şampiyonlar Ligi'nde 25-36. sırada bitiren takımlar, elenmiş olsalar bile altı bonus puan aldılar. Ancak Konferans Ligi'nde lig aşamasını ilk sırada bitiren RC Strasbourg sadece dört puan aldı.

Eleme turlarını geçmek için verilen bonus puanlar da ağırlıklandırılır. Şampiyonlar Ligi'nde bu puan 1,5, Avrupa Ligi'nde 1 ve Conference League'de 0,5'tir. Bu, Şampiyonlar Ligi'nde daha fazla kulübü olduğu için her sezon Avrupa'nın en iyi liglerinden birinin ekstra yer alacağı anlamına da gelir.

EPS SIRALAMASI

1. İngiltere: 22.402 Puan
2. Almanya: 17.857 Puan
3. İspanya: 17.781 Puan
4. İtalya: 17.357 Puan
5. Portekiz: 16.600 Puan
6. Polonya: 15.250 Puan
7. Fransa: 14.964 Puan
8. Yunanistan: 12.900 Puan
9. GKRY: 11.906 Puan
10. Danimarka: 11.750 Puan
11. Belçika: 11.000 Puan
12. Çekya: 10.825 Puan
13. Türkiye: 10.675 Puan

  
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 25 19 4 2 59 18 61
2 Fenerbahçe 25 16 9 0 57 25 57
3 Trabzonspor 25 16 6 3 51 29 54
4 Beşiktaş 25 13 7 5 45 30 46
5 Başakşehir 25 12 6 7 44 27 42
6 Göztepe 25 11 9 5 28 18 42
7 Kocaelispor 25 9 6 10 22 25 33
8 Samsunspor 25 7 11 7 27 30 32
9 Rizespor 25 7 9 9 32 35 30
10 Gaziantep FK 25 7 9 9 31 41 30
11 Alanyaspor 25 5 12 8 26 30 27
12 Gençlerbirliği 25 6 7 12 28 34 25
13 Konyaspor 25 5 9 11 28 38 24
14 Antalyaspor 25 6 6 13 24 39 24
15 Eyüpspor 25 5 7 13 19 36 22
16 Kasımpaşa 25 4 9 12 21 36 21
17 Kayserispor 25 3 11 11 19 46 20
18 Karagümrük 25 3 5 17 22 46 14
