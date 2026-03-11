11 Mart
Karşıyaka yine kongreye gidiyor

Karşıyaka, nisan ayında yeniden olağanüstü seçimli genel kurula gitmeye hazırlanıyor. İşte ayrıntılar...

calendar 11 Mart 2026 16:18
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Karşıyaka yine kongreye gidiyor
Son yıllarda sürekli kongreler yapan İzmir'in en eski spor kulübü Karşıyaka, nisan ayında yeniden olağanüstü seçimli genel kurula gitmeye hazırlanıyor.

2023 yılından beri yönetim krizleriyle her sene defalarca seçimli genel kurullar yapmak zorunda kalan, tüzük değişikliği ve divan kongrelerini de gerçekleştiren Kaf-Kaf'ta Aygün Cicibaş başkanlığındaki mevcut yönetim tekrar kongre kararı aldı.

Geçen yıl mayıs ayındaki kongrede başkan adayı bulunamaması üzerine haziran ayına ertelenen seçimde kulübün kayyum yönetimine kalmaması için göreve talip olan, ağustos ayında tekrarlanan genel kurulda ise güven tazeleyen Aygün Cicibaş sandığa gidecek.

Karşıyaka'nın 3'üncü Lig 4'üncü Grup'taki futbol ve Kadınlar 1'inci Ligi'ndeki voleybol takımı play-off maratonlarına hazırlanıp, Süper Lig'in 52 yıllık temsilcisi basketbol takımı düşme hattından kurtulmaya çalışırken yönetim, liglerin final haftalarında seçim yaparak kulübün önünü açmayı planlıyor.

Mali sıkıntılar, transfer yasakları, sporcu ve kamu borçları yüzünden son dönemde başkan adayı ve yönetici bulmakta zorluk yaşayan Karşıyaka'da yönetim, mayıs ayında yapılması gereken olağan mali genel kurulu olağanüstü seçimli genel kurul ile birleştirerek nisan ayında yapma kararı aldı.

Başkan Aygün Cicibaş'ın sıkıntılı tabloda yönetime aday çıkarsa yeni sezon öncesi süre kazandırıp önünü açmak için erken genel kurul yapma kararı aldığı öğrenildi. Cicibaş, sezon içinde istifa kararı almasına rağmen ardından vazgeçmişti.

