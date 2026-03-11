11 Mart
Leverkusen-Arsenal
20:45
11 Mart
Bodo/Glimt-Sporting CP
23:00
11 Mart
Real Madrid-M.City
23:00
11 Mart
PSG-Chelsea
23:00
11 Mart
İstanbulspor-Amed Sportif
0-4
11 Mart
Hatayspor-Sivasspor
1-2
11 Mart
Ümraniye-Erzurumspor
0-036'
11 Mart
Keçiörengücü-Sakaryaspor
20:00

Portis: "Giannis'in Bucks'ta kalma ihtimali yüzde 50"

Milwaukee Bucks'ın deneyimli forveti Bobby Portis, takım arkadaşı Giannis Antetokounmpo'nun Milwaukee'de kalma ihtimali hakkında çarpıcı bir değerlendirmede bulundu.

calendar 11 Mart 2026 16:32
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
Portis: 'Giannis'in Bucks'ta kalma ihtimali yüzde 50'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Milwaukee Bucks'ın deneyimli forveti Bobby Portis, takım arkadaşı Giannis Antetokounmpo'nun Milwaukee'de kalma ihtimali hakkında çarpıcı bir değerlendirmede bulundu.

FanDuel TV tarafından hazırlanan Run It Back programına konuk olan Portis'e, Antetokounmpo'nun Bucks'ta kalma ihtimali 10 üzerinden puanlaması istendi. Portis, bu ihtimali "50-50" olarak değerlendirdi.

"Ben ortadayım. Gerçekten durum belirsiz. Buradaki hedefimiz sadece play-in'e kalmak değil. Sadece playoff yapmak da değil. 2020'de pandemi döneminden beri burada olduğumdan beri hedefimiz her zaman şampiyonluk oldu."

Portis, Bucks yönetiminin gelecek sezon için nasıl bir kadro kuracağını bilmediğini de sözlerine ekledi:

"Gelecek yılın nasıl olacağını bilmiyorum. Jon Horst ve ekibinin kadroyu daha iyi hale getirmek için ne yapacağını bilmiyorum. Şampiyonluk için yarışabilecek bir takım kurabilecek miyiz, bilmiyorum."

Deneyimli oyuncu ayrıca, Bucks'ın 2020'den bu yana şampiyonluk kazanamadığı her sezon Giannis'in geleceğinin tartışma konusu olduğunu belirtti.

Portis'e göre bu tartışmaların offseason döneminde ve özellikle NBA Draftı yaklaşırken daha da yoğunlaşması bekleniyor.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 25 19 4 2 59 18 61
2 Fenerbahçe 25 16 9 0 57 25 57
3 Trabzonspor 25 16 6 3 51 29 54
4 Beşiktaş 25 13 7 5 45 30 46
5 Başakşehir 25 12 6 7 44 27 42
6 Göztepe 25 11 9 5 28 18 42
7 Kocaelispor 25 9 6 10 22 25 33
8 Samsunspor 25 7 11 7 27 30 32
9 Rizespor 25 7 9 9 32 35 30
10 Gaziantep FK 25 7 9 9 31 41 30
11 Alanyaspor 25 5 12 8 26 30 27
12 Gençlerbirliği 25 6 7 12 28 34 25
13 Konyaspor 25 5 9 11 28 38 24
14 Antalyaspor 25 6 6 13 24 39 24
15 Eyüpspor 25 5 7 13 19 36 22
16 Kasımpaşa 25 4 9 12 21 36 21
17 Kayserispor 25 3 11 11 19 46 20
18 Karagümrük 25 3 5 17 22 46 14
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.