Milwaukee Bucks'ın deneyimli forveti Bobby Portis, takım arkadaşı Giannis Antetokounmpo'nun Milwaukee'de kalma ihtimali hakkında çarpıcı bir değerlendirmede bulundu.



FanDuel TV tarafından hazırlanan Run It Back programına konuk olan Portis'e, Antetokounmpo'nun Bucks'ta kalma ihtimali 10 üzerinden puanlaması istendi. Portis, bu ihtimali "50-50" olarak değerlendirdi.



"Ben ortadayım. Gerçekten durum belirsiz. Buradaki hedefimiz sadece play-in'e kalmak değil. Sadece playoff yapmak da değil. 2020'de pandemi döneminden beri burada olduğumdan beri hedefimiz her zaman şampiyonluk oldu."



Portis, Bucks yönetiminin gelecek sezon için nasıl bir kadro kuracağını bilmediğini de sözlerine ekledi:



"Gelecek yılın nasıl olacağını bilmiyorum. Jon Horst ve ekibinin kadroyu daha iyi hale getirmek için ne yapacağını bilmiyorum. Şampiyonluk için yarışabilecek bir takım kurabilecek miyiz, bilmiyorum."



Deneyimli oyuncu ayrıca, Bucks'ın 2020'den bu yana şampiyonluk kazanamadığı her sezon Giannis'in geleceğinin tartışma konusu olduğunu belirtti.



Portis'e göre bu tartışmaların offseason döneminde ve özellikle NBA Draftı yaklaşırken daha da yoğunlaşması bekleniyor.



