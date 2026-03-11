Scottie Pippen'ın kişisel koleksiyonu açık artırmada 6.2 milyon dolara satıldı

NBA efsanesi ve altı kez şampiyonluk yaşayan Hall of Fame üyesi Scottie Pippen'ın kişisel koleksiyonundan 71 parça, dünyaca ünlü müzayede evi Sotheby's aracılığıyla toplam 6 milyon 226 bin 72 dolara satıldı.



Satışa sunulan en dikkat çekici parçalar arasında, Chicago Bulls'un kazandığı altı şampiyonluk sonrası takım sahibi Jerry Reinsdorf tarafından Pippen'a hediye edilen Larry O'Brien kupalarının Tiffany & Co. tarafından üretilmiş 24 ayar altın kaplama ve gümüş replikaları yer aldı. Bu özel koleksiyon 640 bin dolara alıcı buldu.



Bir diğer önemli parça ise Pippen'ın 1997 NBA Finalleri'nde oynanan ve Michael Jordan'ın "Flu Game" olarak bilinen tarihi maçında giydiği imzalı forma oldu. Bu forma 486 bin 400 dolara satılarak Pippen hatıra eşyaları için yeni bir müzayede rekoru kırdı.



Açık artırmaya 32 farklı ülkeden koleksiyonerler katıldı.



Sotheby's modern koleksiyon ürünleri departmanı başkanı Brahm Wachter, satışın ardından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:



"Scottie Pippen Chicago'da altı şampiyonluk bayrağının yükselmesine yardımcı oldu. Bu koleksiyona gelen yoğun ilgi de koleksiyonerlerin açık artırmada teklif vermeye fazlasıyla hazır olduğunu gösteriyor."



Açık artırmada yalnızca Pippen'a ait eşyalar değil, efsanevi takım arkadaşlarından hatıralar da yer aldı.



Öne çıkan satışlar arasında şunlar bulunuyor:



Michael Jordan'ın 1992 Barcelona Olimpiyatları'nda giydiği ve Pippen'a hediye ettiği imzalı Nike Air Jordan VII ayakkabıları: 640.000 dolar



Larry Bird'ün giydiği imzalı "Dream Team" forması: 896.000 dolar (Bird hatıra eşyaları için rekor)



Scottie Pippen'ın 1992 Olimpiyatları altın madalya maçında giydiği Dream Team forması: 384.000 dolar



Pippen'ın 1998 "Last Dance" NBA Finalleri'nde giydiği ve şampiyonlukla sonuçlanan seriyle eşleşen forma: 448.000 dolar



Wachter, 1990'lar NBA koleksiyon ürünlerine olan ilginin hızla arttığını da vurguladı:



"Koleksiyonerlerin bu satışa gösterdiği yoğun ilgi, Pippen'ın mirasına duyulan saygıyı ortaya koyuyor. Aynı zamanda 1990'lar NBA hatıra eşyalarının piyasada ne kadar güçlü bir ivme yakaladığını da gösteriyor."



