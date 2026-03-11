Beşiktaş'tan Türkiye Kupası açıklaması: 'Büyük ihtimalle biz alacağız'

Beşiktaş Kulübü Yönetim Kurulu Asbaşkanı ve İcra Kurulu Başkanı Murat Kılıç, Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanacaklarına inandığını söyledi.
Kılıç, Ziraat Türkiye Kupası'nda İstanbul Finans Merkezi'ndeki Ziraat Bankası Oditoryumu'nda yapılan çeyrek ve yarı final kura çekiminin ardından açıklamalarda bulundu.
Çeyrek finalde Corendon Alanyaspor ile eşleşen siyah-beyazlıların yöneticisi, "Türkiye Kupası bizim için çok önemli. Çeyrek finalde ve çıkarsak yarı finalde kendi sahamızda oynamanın avantajını kullanacağız. İlk maçta Alanyaspor'u, sonrasında da yarı finalde gelecek rakibi geçerek final oynamayı hedefliyoruz. Bu sene Türkiye Kupası'nı almak için mücadele edeceğiz. Büyük ihtimalle biz alacağız." diye konuştu.
