10 Mart
Galatasaray-Liverpool
1-0
10 Mart
Atletico Madrid-Tottenham
5-2
10 Mart
Atalanta-Bayern Munih
1-6
10 Mart
Newcastle-Barcelona
1-1
10 Mart
Vanspor FK-A.Demirspor
1-0
10 Mart
Serik Belediyespor-Pendikspor
3-4
10 Mart
Manisa FK-Sarıyer
3-0
10 Mart
Wrexham-Hull City
1-2

Milan Skriniar'ın gözü milli arada!

Fenerbahçe'nin tecrübeli savunmacısı Milan Skriniar, sakatlığına rağmen 26 Mart'taki Slovakya- Kosova maçında forma giyebilmek için dönüş sürecini hızlandırmaya çalışıyor.

11 Mart 2026 08:47
Milan Skriniar'ın gözü milli arada!
Fenerbahçe'nin 19 Şubat'ta Kadıköy'de Nottingham ile oynadığı maçta sağ kasığında kısmi yırtık oluşan Skriniar'ın dönüş tarihinin 4 haftayı bulacağı açıklanmış, en iyi ihtimalle Beşiktaş derbisine yetişmesi planlanmıştı. 

Ancak 31 yaşındaki Slovak oyuncu, ülkesinin Dünya Kupası yolunda Kosova ile yapacağı zorlu karşılaşmada sahada olmak istiyor.

26 Mart'ta oynanacak mücadelenin sonucu Türkiye'yi de yakından ilgilendiriyor. Çünkü Slovakya, Kosova'yı elerse Türkiye- Romanya eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. Son haftalarda oynamamasına rağmen takımına kulübede destek veren tecrübeli oyuncu, dönüşünü hızlandırmak için sıkı bir çalışma programı uyguluyor.



TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 25 19 4 2 59 18 61
2 Fenerbahçe 25 16 9 0 57 25 57
3 Trabzonspor 25 16 6 3 51 29 54
4 Beşiktaş 25 13 7 5 45 30 46
5 Başakşehir 25 12 6 7 44 27 42
6 Göztepe 25 11 9 5 28 18 42
7 Kocaelispor 25 9 6 10 22 25 33
8 Samsunspor 25 7 11 7 27 30 32
9 Rizespor 25 7 9 9 32 35 30
10 Gaziantep FK 25 7 9 9 31 41 30
11 Alanyaspor 25 5 12 8 26 30 27
12 Gençlerbirliği 25 6 7 12 28 34 25
13 Konyaspor 25 5 9 11 28 38 24
14 Antalyaspor 25 6 6 13 24 39 24
15 Eyüpspor 25 5 7 13 19 36 22
16 Kasımpaşa 25 4 9 12 21 36 21
17 Kayserispor 25 3 11 11 19 46 20
18 Karagümrük 25 3 5 17 22 46 14
