Fenerbahçe'nin 19 Şubat'ta Kadıköy'de Nottingham ile oynadığı maçta sağ kasığında kısmi yırtık oluşan Skriniar'ın dönüş tarihinin 4 haftayı bulacağı açıklanmış, en iyi ihtimalle Beşiktaş derbisine yetişmesi planlanmıştı.
Ancak 31 yaşındaki Slovak oyuncu, ülkesinin Dünya Kupası yolunda Kosova ile yapacağı zorlu karşılaşmada sahada olmak istiyor.
26 Mart'ta oynanacak mücadelenin sonucu Türkiye'yi de yakından ilgilendiriyor. Çünkü Slovakya, Kosova'yı elerse Türkiye- Romanya eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. Son haftalarda oynamamasına rağmen takımına kulübede destek veren tecrübeli oyuncu, dönüşünü hızlandırmak için sıkı bir çalışma programı uyguluyor.
Milan Skriniar'ın gözü milli arada!
Fenerbahçe
