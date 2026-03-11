10 Mart
Tedesco sendrom için harekete geçti! "Bu strese dayanılmaz"

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, Fenerbahçe'deki ilk 45 dakika sendromu için harekete geçti. İtalyan teknik direktörün yeni oyun planı belli oldu.

calendar 11 Mart 2026 08:19
Haber: Sabah, Fotoğraf: AA
Tedesco sendrom için harekete geçti! 'Bu strese dayanılmaz'
Süper Lig'in namağlup ekibi Fenerbahçe'de son dakika gelen puanlar camianın ayarlarını bozdu. 

Taraftar "Buna kalp dayanmaz" yorumları yaparken, teknik direktör Domenico Tedesco da aynı düşüncede.

İLK YARI SENDROMU MASAYA YATIRILDI

90+5'te 3-2 kazanılan Samsunspor maçı sonrası ilk yarı sendromu masaya yatırıldı.

Takımın birçok karşılaşmanın ilk yarısını geride ya da beraberlikle kapatması nedeniyle İtalyan çalıştırıcı, gerekli analizleri yaptı.

PANİK YAPILDIĞI DÜŞÜNÜLÜYOR 

İlk tespitlere göre takımın maçların başlangıç bölümünde fazla acele ettiği ve panik yaptığı düşünülüyor.

Tedesco'ya göre yapılan bireysel hatalar ve yenilen gollerin önemli bölümü bu telaştan kaynaklanıyor.

Sarı-lacivertli ekip bundan sonra ilk yarılarda daha sakin, topa daha fazla sahip olan ve oyunun kontrolünü elinde tutan bir yapı oluşturmayı hedefliyor.

TOPA SAHİP OLMA YÜZDESİNİ ARTIRMA HEDEFİ

Teknik heyetin bir diğer hedefi ise topa sahip olma yüzdesini belirgin şekilde artırmak.

Fenerbahçe ezeli rakiplerine karşı da ikinci yarıdaki oyunuyla puan aldı. Soyunma odasına geride gittiği Galatasaray maçı 1-1 bitti. İlk yarısı berabere biten Beşiktaş ve Trabzon karşılaşmalarını kazandı.

BU KEZ TRİBÜNDEN İZLEYECEK 

Tedesco, hastalığı nedeniyle Antalya maçını hastanede izlemiş, kupada Gaziantep deplasmanına da gidememişti.

Samsunspor maçında kulübeye dönen İtalyan hoca, Fatih Karagümrük mücadelesini sarı kart cezası nedeniyle tribünden takip edecek.



TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 25 19 4 2 59 18 61
2 Fenerbahçe 25 16 9 0 57 25 57
3 Trabzonspor 25 16 6 3 51 29 54
4 Beşiktaş 25 13 7 5 45 30 46
5 Başakşehir 25 12 6 7 44 27 42
6 Göztepe 25 11 9 5 28 18 42
7 Kocaelispor 25 9 6 10 22 25 33
8 Samsunspor 25 7 11 7 27 30 32
9 Rizespor 25 7 9 9 32 35 30
10 Gaziantep FK 25 7 9 9 31 41 30
11 Alanyaspor 25 5 12 8 26 30 27
12 Gençlerbirliği 25 6 7 12 28 34 25
13 Konyaspor 25 5 9 11 28 38 24
14 Antalyaspor 25 6 6 13 24 39 24
15 Eyüpspor 25 5 7 13 19 36 22
16 Kasımpaşa 25 4 9 12 21 36 21
17 Kayserispor 25 3 11 11 19 46 20
18 Karagümrük 25 3 5 17 22 46 14
