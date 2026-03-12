11 Mart
Leverkusen-Arsenal
1-1
11 Mart
Bodo/Glimt-Sporting CP
3-0
11 Mart
Real Madrid-M.City
3-0
11 Mart
PSG-Chelsea
5-2
11 Mart
İstanbulspor-Amed Sportif
0-4
11 Mart
Hatayspor-Sivasspor
1-2
11 Mart
Ümraniye-Erzurumspor
3-1
11 Mart
Keçiörengücü-Sakaryaspor
1-1

TBF Başkan Vekili Harun Erdenay galibiyeti değerlendirdi

Kanada-Türkiye maçının ardından TBF Başkan Vekili Harun Erdenay açıklamalarda bulundu.

calendar 12 Mart 2026 02:25
Haber: AA, Fotoğraf: AA
TBF Başkan Vekili Harun Erdenay galibiyeti değerlendirdi
Türkiye Basketbol Federasyonu Başkan Vekili Harun Erdenay, A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın Kanada'yı 71-69 yendiği karşılaşmada çok iyi mücadele ettiğini söyledi.

Erdenay, Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanan FIBA 2026 Dünya Kupası Elemeleri maçının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Kanada'nın dünya basketbolunun güçlü ekiplerinden biri olduğunu belirten Harun Erdenay, "Çok büyük bir mücadele verdik. Taraftarlarımıza ve oyuncularımıza teşekkür ediyorum. İlk 2 periyotta çok iyi savunma yaparak öne geçtik. Üçüncü çeyrekte özellikle şut yüzdemiz düşünce Kanada, tecrübesiyle geri geldi. Sonuna kadar mücadeleyi bırakmadık. 2026 Dünya Kupası Elemeleri'ne galibiyetle başladık. Çok önemliydi. Çok iyi oynadık. Çok iyi mücadele ediyoruz. Böyle oynadığımız her maçı kazanabileceğimizi düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

  
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 25 19 4 2 59 18 61
2 Fenerbahçe 25 16 9 0 57 25 57
3 Trabzonspor 25 16 6 3 51 29 54
4 Beşiktaş 25 13 7 5 45 30 46
5 Başakşehir 25 12 6 7 44 27 42
6 Göztepe 25 11 9 5 28 18 42
7 Kocaelispor 25 9 6 10 22 25 33
8 Samsunspor 25 7 11 7 27 30 32
9 Rizespor 25 7 9 9 32 35 30
10 Gaziantep FK 25 7 9 9 31 41 30
11 Alanyaspor 25 5 12 8 26 30 27
12 Gençlerbirliği 25 6 7 12 28 34 25
13 Konyaspor 25 5 9 11 28 38 24
14 Antalyaspor 25 6 6 13 24 39 24
15 Eyüpspor 25 5 7 13 19 36 22
16 Kasımpaşa 25 4 9 12 21 36 21
17 Kayserispor 25 3 11 11 19 46 20
18 Karagümrük 25 3 5 17 22 46 14
