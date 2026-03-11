11 Mart
Leverkusen-Arsenal
0-028'
11 Mart
Bodo/Glimt-Sporting CP
23:00
11 Mart
Real Madrid-M.City
23:00
11 Mart
PSG-Chelsea
23:00
11 Mart
İstanbulspor-Amed Sportif
0-4
11 Mart
Hatayspor-Sivasspor
1-2
11 Mart
Ümraniye-Erzurumspor
3-1
11 Mart
Keçiörengücü-Sakaryaspor
1-1DA

Galatasaray yenilgisi sonrası Liverpool'da ayrılık krizi!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'a 1-0 yenilen Liverpool'da Alexis Mac Allister'ın kariyerini farklı bir futbol ortamında sürdürmek istediği ve bu nedenle kulüp yönetimine ayrılık isteğini ilettiği iddia edildi.

calendar 11 Mart 2026 20:46
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: AA
Galatasaray'ın Avrupa'da Liverpool karşısında elde ettiği tarihi galibiyetin yankıları devam ederken, İngiliz ekibinde sürpriz bir ayrılık iddiası gündeme geldi.

İspanyol basınından Fichajes'in haberine göre Arjantinli orta saha oyuncusu Alexis Mac Allister, kariyerine farklı bir ligde devam etmek istediğini kulüp yönetimine resmen iletti.

REAL MADRID TAKİPTE

Yeni bir meydan okumaya hazır olduğu belirtilen 27 yaşındaki futbolcuyla İspanya'nın dev kulüplerinden Real Madrid'in yakından ilgilendiği ifade edildi. Liverpool yönetiminin ise 2028'e kadar sözleşmesi bulunan yıldız oyuncunun ayrılığına sıcak bakmadığı ve bonservis bedelini yaklaşık 60 milyon Euro olarak belirlediği öne sürüldü.

BU SEZON NE YAPTI?

Bu sezon Liverpool'da istikrarlı bir performans sergileyen Mac Allister, teknik ekibin vazgeçilmez isimlerinden biri olarak dikkat çekiyor.

27 yaşındaki orta saha oyuncusu, 2025/26 sezonunda Liverpool formasıyla tüm kulvarlarda 42 karşılaşmaya çıktı. Toplam 2950 dakika sahada kalan Arjantinli futbolcu, bu süreçte 5 gol atıp 4 asist yaparak takımına katkı sağladı.

SON HABERLER
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 25 19 4 2 59 18 61
2 Fenerbahçe 25 16 9 0 57 25 57
3 Trabzonspor 25 16 6 3 51 29 54
4 Beşiktaş 25 13 7 5 45 30 46
5 Başakşehir 25 12 6 7 44 27 42
6 Göztepe 25 11 9 5 28 18 42
7 Kocaelispor 25 9 6 10 22 25 33
8 Samsunspor 25 7 11 7 27 30 32
9 Rizespor 25 7 9 9 32 35 30
10 Gaziantep FK 25 7 9 9 31 41 30
11 Alanyaspor 25 5 12 8 26 30 27
12 Gençlerbirliği 25 6 7 12 28 34 25
13 Konyaspor 25 5 9 11 28 38 24
14 Antalyaspor 25 6 6 13 24 39 24
15 Eyüpspor 25 5 7 13 19 36 22
16 Kasımpaşa 25 4 9 12 21 36 21
17 Kayserispor 25 3 11 11 19 46 20
18 Karagümrük 25 3 5 17 22 46 14
