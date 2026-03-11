Galatasaray yenilgisi sonrası Liverpool'da ayrılık krizi!

Galatasaray'ın Avrupa'da Liverpool karşısında elde ettiği tarihi galibiyetin yankıları devam ederken, İngiliz ekibinde sürpriz bir ayrılık iddiası gündeme geldi.
İspanyol basınından Fichajes'in haberine göre Arjantinli orta saha oyuncusu Alexis Mac Allister, kariyerine farklı bir ligde devam etmek istediğini kulüp yönetimine resmen iletti.
REAL MADRID TAKİPTE
Yeni bir meydan okumaya hazır olduğu belirtilen 27 yaşındaki futbolcuyla İspanya'nın dev kulüplerinden Real Madrid'in yakından ilgilendiği ifade edildi. Liverpool yönetiminin ise 2028'e kadar sözleşmesi bulunan yıldız oyuncunun ayrılığına sıcak bakmadığı ve bonservis bedelini yaklaşık 60 milyon Euro olarak belirlediği öne sürüldü.
BU SEZON NE YAPTI?
Bu sezon Liverpool'da istikrarlı bir performans sergileyen Mac Allister, teknik ekibin vazgeçilmez isimlerinden biri olarak dikkat çekiyor.
27 yaşındaki orta saha oyuncusu, 2025/26 sezonunda Liverpool formasıyla tüm kulvarlarda 42 karşılaşmaya çıktı. Toplam 2950 dakika sahada kalan Arjantinli futbolcu, bu süreçte 5 gol atıp 4 asist yaparak takımına katkı sağladı.
