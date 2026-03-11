11 Mart
Leverkusen-Arsenal
1-1
11 Mart
Bodo/Glimt-Sporting CP
23:00
11 Mart
Real Madrid-M.City
23:00
11 Mart
PSG-Chelsea
23:00
11 Mart
İstanbulspor-Amed Sportif
0-4
11 Mart
Hatayspor-Sivasspor
1-2
11 Mart
Ümraniye-Erzurumspor
3-1
11 Mart
Keçiörengücü-Sakaryaspor
1-1

CANLI | MHK eğitimcileri konuşuyor

MHK eğitimcileri Jouni Hyytia ve Joao Capela TRT Spor'a konuk oldukları canlı yayında konuşuyor.

calendar 11 Mart 2026 22:18
MHK eğitimcileri Jouni Hyytia ve Joao Capela TRT Spor'a konuk oldukları canlı yayında açıklamalarda bulunuyor.

Açıklamaları anbean aktarıyoruz...

Jou Ni Hyttia: "Finlandiya'dan geliyorum. Geçen temmuzdan bu yana buradayım. İki tane genç yeteneğe koçluk yapıyorum, burada kadınların eğitiminden sorumluyum."

Joao Capela: "Ben de TFF eğitmenlerinden biriyim geçen yıldan bu yana. VAR merkezinde yeni bir gözlem merkezimiz var. Maçları orada izliyoruz. Maçların raporlarını hazırlıyorum. Maç sonunda VAR hakemlerine yaptıkları işlerle ilgili raporlar, geri bildirimler yapıyoruz. Pozisyonları yorumlamıyoruz. Değerlendirecek olan biz değiliz. Biz ekip olarak tüm pozisyonları değerlendiriyoruz. VAR sürecini ve VAR hakemlerini geliştirmek. Türk futbolunun, Avrupa'daki en iyi liglerden biri olmasını sağlamak."

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 25 19 4 2 59 18 61
2 Fenerbahçe 25 16 9 0 57 25 57
3 Trabzonspor 25 16 6 3 51 29 54
4 Beşiktaş 25 13 7 5 45 30 46
5 Başakşehir 25 12 6 7 44 27 42
6 Göztepe 25 11 9 5 28 18 42
7 Kocaelispor 25 9 6 10 22 25 33
8 Samsunspor 25 7 11 7 27 30 32
9 Rizespor 25 7 9 9 32 35 30
10 Gaziantep FK 25 7 9 9 31 41 30
11 Alanyaspor 25 5 12 8 26 30 27
12 Gençlerbirliği 25 6 7 12 28 34 25
13 Konyaspor 25 5 9 11 28 38 24
14 Antalyaspor 25 6 6 13 24 39 24
15 Eyüpspor 25 5 7 13 19 36 22
16 Kasımpaşa 25 4 9 12 21 36 21
17 Kayserispor 25 3 11 11 19 46 20
18 Karagümrük 25 3 5 17 22 46 14
