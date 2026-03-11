CANLI | MHK eğitimcileri konuşuyor

MHK eğitimcileri Jouni Hyytia ve Joao Capela TRT Spor'a konuk oldukları canlı yayında açıklamalarda bulunuyor.



Açıklamaları anbean aktarıyoruz...



SÜREKLİ GÜNCELLENMEKTEDİR,

SAYFAYI YENİLEMEK İÇİN TIKLAYIN



Jou Ni Hyttia: "Finlandiya'dan geliyorum. Geçen temmuzdan bu yana buradayım. İki tane genç yeteneğe koçluk yapıyorum, burada kadınların eğitiminden sorumluyum."



Joao Capela: "Ben de TFF eğitmenlerinden biriyim geçen yıldan bu yana. VAR merkezinde yeni bir gözlem merkezimiz var. Maçları orada izliyoruz. Maçların raporlarını hazırlıyorum. Maç sonunda VAR hakemlerine yaptıkları işlerle ilgili raporlar, geri bildirimler yapıyoruz. Pozisyonları yorumlamıyoruz. Değerlendirecek olan biz değiliz. Biz ekip olarak tüm pozisyonları değerlendiriyoruz. VAR sürecini ve VAR hakemlerini geliştirmek. Türk futbolunun, Avrupa'daki en iyi liglerden biri olmasını sağlamak."



